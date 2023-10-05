В Петербурге начинается отопительный сезон

С 6 октября в 12:00 начинается отопительный сезон в Петербурге. Он распространится на все городские здания и жилые дома. Все подготовительные мероприятия завершены.

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Стало известно, что в городе на Неве готовятся к регулярному отоплению всех городских зданий, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Таким образом, 6 октября в 12:00 во всех жилых домах Северной столицы исполнители коммунальных услуг обязаны дать тепло, перейдя на регулярное отопление.

Свое решение о начале отопительного сезона основывали на метеопрогнозах. В них отмечалось резкое похолодание в ближайшую неделю. В Смольном заявили, что к нему город полностью готов, поэтому дома и квартиры петербуржцев гарантировано получат тепло.

Ранее Петроград сообщал о том, что со 2 октября в петербургских школах и детских садах дали отопление. В других домах началось периодическое протапливание.