Батареи в детских садах и школах Петербурга потеплеют со 2 октября

В Санкт-Петербурге со следующей недели стартует периодическое протапливание помещений. В первую очередь батареи потеплеют в школах и детских садах.

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В пресс-службе Смольного сообщили, что на территории Северной столицы подходят к концу подготовительные работы к регулярному протапливанию зданий. Так, тепло в социально значимых учреждениях от батарей появится уже с 12 часов дня 2 октября.

Отмечается, что первыми прогреют детские сады, школы и медицинские учреждения, а после приступят к квартирам горожан. Не исключено, что жилые дома обеспечат теплом в тот же день. Соответствующее распоряжение уже подписано комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

Уточняется, что батареи в квартирах потеплеют в том случае, если собственники самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с октября в Северной столице начнется настоящее осеннее похолодание.