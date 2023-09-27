Петербуржцев предупредили о последнем дне летнего тепла осенью

Настоящая осень все-таки придет в Петербург. Начиная с октября, температура воздуха на территории региона заметно понизится, начнутся дожди, усилится ветер. Горожанам рассказали, с какого числа шорты и майки больше не понадобятся.

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге установились последние теплые деньки. Летняя погода покинет регион уже в эту субботу, 30 сентября. По словам главного городского синоптика Александра Колесова, этот день станет промежуточным, переходным, когда воздух еще сможет прогреться до +17 градусов. Значительное же похолодание начнется с 1 октября, рассказал специалист в своем Tеlеgram-канале.

Отмечается, что самый теплый день недели получится в пятницу, когда температура воздуха превысит +20 градусов. В среду и четверг немного прохладнее, но показатели похожи. Правда, Колесов заметил, что до рекорда 1981 года, когда 29 сентября было зафиксировано +22,3 градуса, все равно дотянуть не удастся.

Погоду в Северной столице испортит атмосферный фронт. В ночь на 30 сентября он принесет дожди, после этого начнется влияние циклонов с настоящей осенней погодой. С начала октября столбик термометра упадет ниже +14 градусов. Предполагается, что в конце первой декады даже могут выпасть первые снежинки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что температура воздуха в Северной столице 27 сентября на пять градусов превысит климатическую норму.