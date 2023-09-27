Температура воздуха в Петербурге 27 сентября на пять градусов превысит климатическую норму

Осень особо не торопится к петербуржцам. На территории региона продолжают устанавливаться аномальные температуры.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в среду, 27 сентября, большую часть дня Петербург проведет под влиянием периферии антициклона. К вечеру его сменит воздействие приближающегося с запада атмосферного фронта, поэтому на западе и северо-западе области пройдут дожди.

Так, в основном горожан ждет переменная облачность без осадков. Воздух снова прогреется до летних значений, в результате температура составит от +17 до +19 градусов. По области минимальный показатель тепла — +15 градусов, а максимальный — +20 градусов. Леус заметил, что приведенные значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Ветер придет южный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 766 мм рт. ст.

В четверг петербуржцев ждет похожая погода. Днем температура воздуха может составить около +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице, зависшей на периферии антициклона, было пасмурно, но без осадков.