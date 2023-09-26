В Петербурге, зависшем на периферии антициклона, 26 сентября будет пасмурно, но без осадков

Культурная столица во вторник попала на северную периферию антициклона. Из-за этого небо затянули тучи, но доджей в течение дня не предвидится.

Фото: Санкт-Петербург.ру /Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что местами 26 сентября по Петербургу и области может проглядывать солнышко. В основном же целый день погода будет достаточно пасмурная.

Температура воздуха составит от +16 до +18 градусов, в пригороде столбик термометра где-то опустится до +14 градусов, однако в других районах потеплеет до +19 градусов. Ветер при этом ожидается юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду дождей снова не предвидится и по температурам будет примерно также.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что первый день рабочей недели в Северной столице прошел без дождей.