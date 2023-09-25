В Петербурге первый день рабочей недели пройдет без дождей

В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели влияние на формирование погодных условий окажет периферия антициклона. Ожидается переменная облачность и без осадков.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 25 сентября, в Северной столице погода сформируется под влиянием периферии антициклона. В регионе будет облачно, но без осадков, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт рассказал, что температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов, в Ленобласти потеплеет до +14…+19 градусов.

Отметим, что, по данным Леуса, во вторник также без осадков, а температура поднимется до +17…+19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области жители могут столкнуться с неудобствами из-за погоды. Так, большинство районов зальют дождем, которые могут привести к потопам.