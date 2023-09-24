В Ленобласти длительные ливни могут привести к потопам

В Ленинградской области жители могут столкнуться с неудобствами из-за погоды. Так, большинство районов зальют дождем, которые могут привести к потопам.

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В Ленобласти в ночь на 24 сентября многие районы оказались под проливным дождем. Днем продолжаются дожди, из-за чего на дорогах создается аварийная ситуация, сообщает Петроград.

В МЧС заявили, что ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем снизится до 9 метров. Воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура составит +16 градусов.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в последний день недели тыловая часть циклона принесет облачную погоду и кратковременные дожди. Также похолодает, но температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы — от +17 до +19 градусов. Леус добавил, что начало новой недели пройдет без осадков.