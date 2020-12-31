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Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?

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Системы автомобиля в своем большинстве представлены механическими узлами и деталями. Однако встречается и электрооборудование. Речь идет не только о блоке управления двигателем, светотехнике или том, что можно отнести к оснащению салона. К разновидностям устройств, которые используют в работе или как-то иначе взаимодействуют с электроэнергией относятся также стартер и генератор. Оба механизма входят в перечень электрооборудования двигателя.

Функции стартера и генератора

Задача стартера сводится к раскручиванию коленчатого вала по команде, поступающей от водителя. Процесс обычно обозначается, как «зажигание», и требует установленного действия: поворота ключа в замке, либо нажатия кнопки запуска двигателя. Замыкание контактов обеспечивает поступление питания от аккумуляторной батареи. По принципу действия электродвигателя внутренние компоненты стартера начинают раскручиваться, создавая усилие, передающееся коленвалу.

Автомобильный генератор осуществляет совершенно иную функцию. Находясь в сообщении со шкивом коленчатого вала, генератор преобразует механическую энергию в электрическую, которая частично используется для поддержания работоспособности остальных систем, но в основной массе передается для заряда аккумуляторной батареи.

Причины поломки и возможный ремонт

Существует масса причин, из-за которых стартер и генератор могут выйти из строя. Само расположение в подкапотном пространстве предполагает регулярное воздействие совокупности неблагоприятных факторов, среди которых можно выделить:

  • соседство нагретого двигателя и раскаленного коллектора;
  • вибрацию;
  • попадание грязи, влаги и продуктов нефтепереработки.

Нельзя исключать и эксплуатационный износ. Работа каждого из устройств сопряжена с механическими нагрузками. У компонентов устройства имеется ресурс, выработка которого неизбежна. На сайте https://astarter.ru/ ремонт стартеров и генераторов описан во всех подробностях, с указанием расценок. Выполняемая работа предполагает разборку, дефектовку и замену вышедших из строя деталей. Такой подход экономит время и обеспечивает надлежащий уровень качества результата.

По материалам сайта https://astarter.ru.

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