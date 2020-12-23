Матрасы: от чего зависят цены

Обеспечение комфорта сна начинается с грамотного выбора матраса. Именно он гарантирует телу ту или иную поддержку и степень расслабления всех мышц, а постельное белье, одеяло и подушка уже становятся хотя и важными, но второстепенными дополнениями общей картины. С приобретением подходящего во всех смыслах товара не возникает сложностей, ведь огромное разнообразие решений предлагают сегодня специализированные интернет-магазины. На их страницах можно найти что-то оптимальное под любой бюджет. Правда, в соответствии с этим моментом будет формироваться и определенный набор характеристик изделий. При этом разброс цен присутствует во всех базовых категориях предложений, на чем можно остановиться детальнее.

Так, если рассматривать пружинные матрасы, то здесь представлены как премиальные, так и весьма демократичные решения. Последние относятся к сегменту товаров с зависимыми друг от друга пружинными блоками, называемыми еще Боннель. Такие основы для кроватей достаточно удобны на первых порах, пока под регулярным воздействием тела человека поддерживающие элементы не получат деформацию. Другое дело – матрасы на независимых пружинах, облаченных в индивидуальные крошечные чехлы и работающих непосредственно под воздействием оказываемой на них нагрузки, а не из-за необходимости присоединяться к своим соседям. Количество поддерживающих элементов существенно разнится, может немногим превышать 200 единиц или дотягивать до 1000 единиц на квадратный метр. От этого момента во многом зависит стоимость товаров: связь прямо пропорциональная, чем больше пружин, тем выше стоимость.

Не меньший разброс цен демонстрируют и беспружинные матрасы: их доступность для населения зависит преимущественно от используемых наполнителей. К примеру, самыми дорогими считаются изделия из натурального латекса, мемориформа и различных инновационных основ. Дешевле обходятся решения с искусственными наполнителями, а также те, что демонстрируют комбинацию сразу нескольких материалов. В последнем случае достигается не только приемлемая стоимость, но и разнообразие технических характеристик товаров. К примеру, одна модель может иметь различную жесткость для каждой стороны за счет присутствия там тех или иных основ.

На стоимость как пружинных, так и беспружинных матрасов влияют еще и их габариты. Современные производители предлагают впечатляющий разброс значений высоты, ширины и длины изделий.