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Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза


© Фото: www.renault.ru

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В сентябре 2020 г. французская компания, специализирующаяся на производстве легковых автомобилей, представила версию машины, предназначенную для стран ЕС.

Менее года назад такой купе-кроссовер Arkana появился на отечественном рынке. Новая машина полностью адаптирована к российским дорогам и уже успела завоевать сердца автолюбителей.

В чем разница между нашей и европейской Арканой?

Экстерьер. Хотя внешние панели кузова имеют общие очертания, но последняя модель обзавелась новыми бамперами. И если радиаторная решетка «россиянки» представляет собой горизонтальные ламели, то Arkana ЕС оснащена трехмерной сеткой. Крыша и зеркала нового автомобиля покрыты черным глянцем, изменены колесные диски.

Габариты. По сравнению с машиной, предназначенной для отечественных дорог, новая модель увеличила длину на 23 мм, стала на 6 мм выше и шире на 1 мм. А вот колесная база и дорожный просвет уменьшились соответственно на 1 и 19 мм.

Платформа. Они у обеих Аркан разные. Так, Arkana Renault РФ базируется на В0, которую можно встретить в автомобилях Renault (Sandero, Duster, Logan), Dacia (Lodgy, Dokker), LADA (Largus, XRAY) и Nissan (Livina Geniss, Terrano, Tiida (C13) и др.).

За основу же западноевропейского варианта машины принята платформа CMF-B, на основе которой созданы обновленная модель Captur, Renault Clio, Nissan Juke. Фактически Arkana Renault ЕС представляет собой адаптированную версию автомобиля Renault-Samsung XM3, выпускающегося для южнокорейского рынка.

Количество приводов. «Иностранка» имеет только передний, без трансмиссии 4x4. Российская Аркана может выпускаться в передне- и полноприводном варианте.

Прочее

Обе Арканы оснащены турбированным двигателем объемом 1,3 л, способным развивать мощность в 140 (160) лошадиных сил. Но новая версия машины снабжена 12-вольтовым стартером-генератором, обеспечивающим бесперебойное функционирование электроники.

Также европейцы смогут приобрести гибридный вариант автомобиля без опции подзарядки на станции или от электросети.

Машина оснащена инновационным медиацентром Easy Link, работающим с Google, поддерживающим Android Auto, Apple CarPlay. Новое исполнение автомобиля ознаменовалось наличием экстравагантных сидений с характерной прострочкой и красными акцентами.

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