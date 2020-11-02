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Что такое фильтры под мойку?

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Наличие в воде опасных примесей – проблема, с которой сталкиваются жители всех регионов страны. Даже в частных домах, где вода поступает из колодцев или артезианских скважин, устанавливаются специальные фильтры. Они используются для удаления из жидкости инородных примесей:

  • механических взвесей;
  • химических веществ;
  • микроорганизмов;
  • солей тяжелых металлов.

Для очистки воды используются различные виды фильтров. Но наибольшей популярностью пользуются фильтр под мойку. Это компактные устройства стационарного типа. Они непосредственно подключаются к водопроводной системе. При относительно небольших размерах эти установки отличаются высокой эффективностью. Они обеспечивают надежное очищение и обеззараживание воды, которую можно использовать для питья, приготовления пищи.

Преимущества фильтров под мойку

Популярность этого типа установок обусловлена простотой в использовании. Не нужно выполнять ежедневно сложные манипуляции, чтобы обеспечить доступ к чистой воде. Сам фильтр подсоединяется к водопроводу. Выполнить монтаж можно собственными силами, не привлекая мастеров. Но от того, правильно ли будет выполнена установка, зависит эффективность работы системы. Для подачи очищенной жидкости устанавливается отдельный кран в раковине или столешнице. Вода поступает из скрытого накопительного бака. Это гарантирует постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Среди преимуществ фильтров под мойку стоит отметить:

  • небольшие размеры;
  • эффективность в использовании;
  • простой монтаж;
  • возможность использования очищенной воды для любых целей;
  • обеспечение многоступенчатой очистки;
  • доступная цена.

Фильтрующие устройства, которые монтируются под мойку, удаляют из воды разные виды взвесей:

  • механические примеси;
  • пестициды;
  • фтор;
  • активный хлор и прочие опасные примеси.

Не нужно искать место для установки массивной системы, которые могут не подойти по дизайну к стилистике оформления комнаты. Фильтры не занимают много свободного места, не портят общий вид интерьера. Подобного оборудования достаточно, чтобы обеспечить чистой, безопасной, вкусной питьевой водой семью, состоящую из 3-4 человек. При относительно невысокой цене фильтры радуют эффективностью и простотой в использовании. Это одно из лучших решений, представленных сегодня на рынке в России.

Источник: https://coolmart.ru.

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