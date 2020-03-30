Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?

Всё косметологическое оборудование можно разделить на две большие группы – профессиональное и бытовое.

Первое стоит дорого, но рассчитано на длительный срок эксплуатации и большое число процедур. Второе предназначено для индивидуального использования, поэтому оно стоит дешевле, но и нагрузка на него должна быть меньше.

Что можно приобрести для дома?

Для ухода за лицом в домашних условиях используются аппараты, выполняющие следующие процедуры:

– алмазный пилинг – NV модели 60,108 и TM – 264, 268, 272;

– ультразвуковую чистку – скрабберы W-302, KD-8010, NV-A03, NV-233A.

Алмазный пилинг – это шлифовка кожи с помощью алмазных насадок. Она удаляет верхний слой, содержащий неровности, мелкие морщины, пигментные пятна, угри и рубцы.

Ультразвуковой пилинг. Под действием ультразвука исчезают черные точки, светлеют пигментные пятна, выравнивается цвет кожи, а рубцы и растяжки становятся менее заметными. Если скраббер переключить в импульсный режим, то можно одновременно добиться эффекта уменьшения отеков, улучшения обменных процессов и омоложения.

Приборы для корректирующих и лечебных домашних процедур:

– RF-лифтинг – F-02D, KL-301A, 5D-micros;

– термаж (радиоволновое омоложение) – TM-108, HIFU;

– микротоковая терапия – NV-A04, NV-1005.

RF-лифтинг. Токи высокой частоты воздействуют на ткани, образуя тепло. Процедура обладает мощным омолаживающим действием, нивелирует возрастные изменения, делает кожу более прочной, эластичной, а также способствует разглаживанию мелких морщин.

Термаж (радиоволновое омоложение, thermage). Радиоволны, имеющие частоту 3-12 мГц, проникают в глубокие слои и нагревают расположенные там коллагеновые волокна до 45-65 градусов. Результат – подтяжка кожи, улучшение обменных процессов и выработка собственного нового коллагена. Одна такая процедура термажа способна на 3-6 месяцев остановить процессы увядания и получить омолаживающий эффект на 5-10 лет.

Микротоковая терапия. Вырабатываемые аппаратом микротоки не раздражают кожу, не вызывают отдельных мышечных сокращений, поэтому процедура переносится довольно комфортно. При этом ускоряются явления восстановления, регенерации тканей, нормализуется тонус мышц, морщины разглаживаются.

Оборудование для небольшого косметического салона

Косметологические аппараты, предназначенные для профессионального использования, как правило, многофункциональны.

Омолаживающие лазерные процедуры, проводимые в салонах. Это SMOOTH (экспресс-омоложение), который проводится с помощью лазера, равномерно прогревающего кожу. Процедура эффективно удаляет мелкие морщины, пигментные пятна и отеки. Другая разновидность – 3D и 4D лифтинг. В этом случае происходит подтяжка тканей лица, причем эффект сохраняется до 1,5 лет.

Другие варианты омоложения:

– неодимовое – подтяжка + осветление кожи;

– фракционное – удаление пигментных пятен, возвращает коже упругость и эластичность;

– эрбиевое (холодная шлифовка) – убирает мелкие шрамы, морщины возле губ, глаз, нормализует цвет лица;

– фотоомоложение – под воздействием световых волн устраняется дряблость кожных покровов, морщины разглаживаются.

Также актуальны криолифтинг и пилинг (глубокий, поверхностный).

Лечебные процедуры для лица. Это микротоки, лазерная терапия (удаление акне, сосудистых звездочек, рубцов, папиллом), использование аппаратов для фототерапевтического воздействия (устранение пигментных пятен, мелких шрамов).