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Артём Дзюба в этом сезоне чаще всех попадал в офсайды


© Фото: Instagram / @zenit_spb

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Самый известный футболист «Зенита» удерживал первенство на протяжении всего сезона.

После завершения последнего сезона РПЛ Артём Дзюба остался самым лучшим бомбардиром, на протяжении всего чемпионата он активно играл на поле и создавал гольные ситуации. В итоге: проведено 27 матчей, забито 17 голов и отдано 13 ассистов. Кроме того, он 32 раза попадал в офсайд и стал лидером Лиги по этому показателю.

После него на втором месте топа оказался Ловро Бизяк из «Уфы», на его счету 23 попадания в офсайд, а на третьем – динамовец Сильвестр Игбоун с 20 успешно реализованными ситуациями.

Кстати, многие эксперты отметили эффективность связки двух бомбардиров «Зенита» – самого Артёма Дзюбы и его иранского коллеги Сердара Азмуна. Вместе за этот сезон они забили 33 гола: 17 на счету россиянина, 16 на счету иранца.

Дзюба побил собственный рекорд сезона 2015/16, когда он играл в связке с Халком – бомбардиром из Бразилии. Тогда они в общей сложности забили 32 года за сезон, из которых на счету бразильца 17.

Самый известный футболист «Зенита» удерживал первенство на протяжении всего сезона. Так, уже после 24 тура РФПЛ места первой пятёрки бомбардиров чемпионата распределились следующим образом. На первом месте по-прежнему лидер «Зенита» Артём Дзюба, который забил 15 голов. В 24 туре он забил 2 гола в ворота «Крыльев Советов» с пенальти, и его клуб выиграл со счётом 2:1.

Дзюба оторвался от ближайшего соперника Евгения Луценко из «Арсенала» на 4 гола. Евгений так же провёл 24 тур результативно и забил гол в ворота «Ростова». Его клуб в матче с дончанами проиграл 2:1.

Интересно наблюдать за борьбой между бомбардирами в турнирной таблице, прогнозы на футбол от разных экспертов значительно отличались. Однако большинство наблюдателей сходились во мнении, что Дзюба достоин первого места среди форвардов РПЛ.

Горячая борьба должна была разгореться между тремя футболистами, которые следуют за лидером «Зенита», – это Луценко, Шомуродов и Соболев. У всех их по 11 голов. Только Шомуродов из «Ростова» и Соболев из «Спартака» из этой четвёрки не отличились голами в 24 туре.

Кстати, 24 тур также порадовал тремя дублями. 2 мяча забил Артём Дзюба с пенальти в ворота ФК «Крылья Советов», 2 мяча забил Эрик Бикфалви из «Урала» в ворота «Тамбова» и один из них был с пенальти. Его клуб выиграл в этой встрече 2:1, и Бикфальви добрал в этом туре до 7 голов. 2 мяча забил Миранчук, игрок столичного «Локомотива», в ворота «Рубина». Один из них с пенальти. Его клуб выиграл в гостях со счётом 0:2.

«Зенит» уже досрочно стал чемпионом, в родном городе его поздравляли и болельщики, и простые горожане, и даже президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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