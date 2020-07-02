«Локомотив» с трудом вырвал ничью у ФК «Крылья Советов» на своём поле

Невероятно интересно начался 25 тур РПЛ для «Локомотива», который принимал у себя аутсайдера чемпионата ФК «Крылья Советов». Многие предполагали, что «Локомотив» будет создавать на своём поле больше голевых моментов и доминировать в матче, но команда Талалаева показала отличный футбол, не только забив первыми гол в ворота железнодорожников, но также создавая много голевых моментов у ворот соперников, которые не удалось реализовать.

Болельщики вместе с Sectorbet до самого конца матча находились в напряжении, так как «Локомотив» продолжал создавать возможности для атаки, а самарские футболисты часто и опасно работали против противника на контратаках.

В этом матче было невероятно много жёлтых карточек, что говорит о сильном напряжении поединка, и две красные: одну получили железнодорожники, вторую – едва только разогревшийся на поле игрок «Крыльев» Сафаа Хади из Ирака.

90 минут основного времени «Локомотив» не мог ничего сделать с соперником. «Крылья» отлично держали оборону. Особо отличились вратарь Фролов, защитник Лысцов и полузащитник Тимофеев.

Когда победа над одним из лидеров чемпионата была уже практически в кармане, «Локомотив» в дополнительное время забивает гол, который спас железнодорожников от поражения, а самарцам не дал заработать три очка. Гол в ворота «Крыльев» с большим трудом забил плечом Миранчук. По игре было видно, что москвичам тяжело далась эта победа, а «Крылья Советов» показали, что под руководством Талалаева они способны на большее и не использовали свой потенциал на все 100%.