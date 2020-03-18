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Результаты деятельности фонда «Поколение» Андрея Скоча

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19 Июня 2020, 10:45

В 1996 году Андрей Скоч основал гуманитарный фонд «Поколение». С тех пор Скоч создал и поддержал десятки крупных проектов в области литературы, медицины и образования.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Владимирович Скоч основал благотворительный фонд «Поколение» в 1996 году. Изначально он был ориентирован на поддержку детей с кардиологическими заболеваниями и их семей, однако впоследствии организация также разработала и реализовала десятки крупных долгосрочных проектов в области литературы, науки, медицины, военно-патриотического воспитания и т. д. Материальную помощь от Скоча получили молодые писатели, студенты, перспективные начинающие спортсмены, люди с ограниченными физическими возможностями, многодетные семьи и многие другие.

В попечительский совет фонда «Поколение» входит отец Андрея Скоча Владимир Никитович Скоч. Он является одним из крупнейших инвесторов организации. Так, в 2017 году он выделил на развитие её проектов свыше 150 млн рублей.

Проекты в сфере искусства и образования

 

С 2000 по 2016 год фонд Андрея Скоча проводил ежегодную литературную премию «Дебют». В конкурсе участвовали авторы до 35 лет. Они претендовали на победу в следующих номинациях:

– крупная проза;

– малая проза;

– поэзия;

– эссеистика;

– драматургия;

– фантастика.

Размер премии в каждой номинации составлял 1 млн рублей. За 16 лет её существования были рассмотрены свыше 350 тыс. рукописей.

С 2002 года фонд Андрея Владимировича Скоча поддерживает выдающихся студентов, которые не только подтверждают свои знания отличными оценками, но и активно участвуют в жизни своих вузов. В 2016-2017 годах повышенную стипендию получали 275 студентов из 45 учебных заведений. Стандартная стипендия составляла 5 тыс. рублей, а повышенная – 6 тыс.

В 2017 году формат проекта Скоча поменялся: на сайте программы стали проводить открытое голосование, по результатам которого определяли 30 победителей в 15 номинациях. В этом же году повысили размер выплат: стипендия I степени составила 15 тыс. рублей, а II степени – 10 тыс. рублей.

Премии в сфере медицины

 

С 2000 года фонд Андрея Скоча «Поколение» поддерживал врачей за их особые достижения в организации медицинской помощи детям с помощью премии «Здоровое детство». Конкурс проходил ежегодно при поддержке фонда Российской детской клинической больницы среди внутренних медицинских подразделений, а также кафедр РГМУ и Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии, иммунологии на базе больницы. Премиальный фонд проекта Скоча составлял 2 млн рублей.

С 1998 по 2016 год фонд «Поколение» Андрея Владимировича Скоча присуждал премию имени академиков РАМН А.Н. Бакулева и В.И. Бураковского медицинским работникам за выдающиеся достижения в области сердечно-сосудистой хирургии, фундаментальные научные исследования и создание и внедрение конструкторских разработок и инструментария, способствующих стремительному развитию хирургии сердца и сосудов.

Премиальный фонд составлял 10 млн рублей. За всё время существования премии организация Андрея Скоча выделила на неё почти 75 млн рублей.

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