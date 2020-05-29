На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси

По данным пресс-службы УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 27 мая в Приморском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси.

В районе 14:30 автомобиль службы такси «Ситимобил» двигался по Комендансткому проспекту и у дома № 43, корпус 3, столкнулся с байкером. За рулем автомобиля находился мужчина 28 лет. Мотоцикл Yamaha R6 чёрного цвета вёл 33-летний мужчина.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что таксист разворачивался на АЗС «Лукойл» через двойную сплошную, что повлекло неминуемое столкновение. Мотоциклист получил открытый перелом левой руки и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данному факту проводится проверка.