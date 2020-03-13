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Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни

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08 Мая 2020, 11:18

Бизнесмен Илья Шувалов основал в Сургуте кафе Liberty, а также рестораны восточной кухни «Диван-Сарай» и «Мамико». Шувалов рассказал, почему восточная кухня так популярна.

Илья Вадимович Шувалов – известный сургутский предприниматель. Его карьера по большей части сосредоточена на ресторанном бизнесе: он основал кафе и коктейль-бар Liberty, ресторан узбекской кухни «Диван-Сарай» и хинкальную «Мамико». Он также руководит собственной управляющей компанией, которая оказывает поддержку рестораторам, желающим приобрести франшизу Liberty.

Илья Шувалов – знаток восточной кухни. Он бывал в длительных путешествиях по Узбекистану и Грузии, где лично познакомился с удивительной кухней этих стран, а также с именитыми шеф-поварами, которые раскрыли ему секреты приготовления самых сочных и ароматных блюд. Все приобретённые в ходе поездок знания Шувалов Илья Вадимович в Сургуте применил на практике. За короткий срок его узбекский ресторан «Диван-Сарай» стал одним из самых востребованных в городе.

Восточная кухня

 

Когда речь заходит о восточной кухне, большинство людей в первую очередь представляют себе обилие и разнообразие мясных блюд – ароматного шашлыка, люля-кебаба, лагмана. Все они подаются на стол в объёмных порциях, что отражает характерное гостеприимство жителей таких стран, как Узбекистан и Грузия.

Илья Шувалов также поведал, что у каждого шеф-повара есть свои тайны приготовления национальных блюд. Как правило, они заключаются в разнообразных способах применения пряных трав и соусов, которые и придают еде особый вкус и аромат. В Узбекистане и Грузии принято добавлять много специй, а соль и перец выступают натуральными консервантами и не дают продуктам испортиться. Также ресторатор отмечает, что к столу необходимо подавать свежеиспеченный пышный лаваш – им часто пользуются вместо ложки.

Меню ресторана Ильи Шувалова «Диван-Сарай»

 

Илья Вадимович Шувалов рассказал, какие рецепты он перенёс из узбекских заведений в меню его собственного ресторана «Диван-Сарай». В нём оказались манты, долма, хачапури, тандырная лепешка, шашлыки, а также плов из баранины.

«Есть легенда, согласно которой философ и врач Авиценна готовил для своих пациентов большое блюдо из мяса и риса, и так ему удавалось поправить их здоровье и восполнить их силы», – рассказывает бизнесмен.

В меню ресторана Ильи Вадимовича Шувалова главенствующие позиции занимают шашлык и люля-кебаб. Они распространены на Кавказе, в Средней Азии и Турции. Поскольку они очень сытные, их зачастую подают с большой порцией картофеля и овощей, а также с зеленью.

Меню хинкальной «Мамико»

 

«Мамико» стал вторым восточным рестораном Шувалова Ильи в Сургуте. В нём предприниматель отразил лучшие кулинарные традиции Грузии. В меню «Мамико» можно увидеть ароматные хинкали на любой вкус – из говядины, свинины, баранины, оленины, а также харчо, чебуреки и множество других блюд и деликатесов. В хинкальной Ильи Шувалова также подают национальные десерты страны, и здесь работает обширное детское меню.

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