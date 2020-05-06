  • 7 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 74.2726  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 80.4847  
Нефть($) 06.05.2020 29.84 4.85
Нефть(p) 06.05.2020 1851.02 +307.45

Материнский капитал: документы и нюансы оформления

Темы дня

С начала текущего года государственная материальная поддержка положена не только семьям, у которых родился второй малыш, но и парам, которые впервые стали родителями. Счастливым родителям будут вручать сертификат почти на полмиллиона рублей. Куда обращаться, как получить материнский капитал и какие условия необходимо соблюдать – разбираемся в нашем материале.

Кому полагается матпомощь

 

Учитывая все изменения, касающиеся семейного (или материнского) капитала, получать государственную материальную помощь на ребёнка имеют право:

– гражданка России, родившая/усыновившая второго ребёнка в 2007-2019 годах, или родившая первенца с 1 января текущего года;

– гражданин России, усыновивший второго ребёнка в 2007-2019 годах, или первого ребёнка с 01 января текущего года;

– опекун (вне зависимости от гражданства), если женщина, имеющая право на дополнительную господдержку, лишена родительских прав;

– несовершеннолетний ребёнок, если оба родителя/усыновителя лишены родительских прав.

Куда подавать заявление

 

Чтобы оформить сертификат на дополнительную государственную помощь, необходимо подать заявление:

1. Онлайн:

– на электронном портале Государственных услуг (при наличии сканов всех необходимых документов и электронной цифровой подписи);

– на сайте Пенсионного фонда России.

2. Очно:

– в региональное отделение ПФ России по месту прописки/фактического жительства;

– в московские отделения «Мои документы» (представительства Госуслуг).

Перечень необходимых документов

 

Чтобы оформить материнский капитал, бенефициару кроме стандартного заявления необходимо предоставить инспектору перечень обязательных документов:

– гражданский паспорт РФ бенефициара;

– свидетельство о рождении/усыновлении ребёнка (детей);

– в случае, если родители являются гражданами разных стран или ребёнок родился не на территории России, – бумаги, подтверждающие гражданское подданство ребёнка (детей) РФ;

– если сертификат приходится оформлять доверителю бенефициара, то необходимо также представить документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие права.

Отказ в материнском капитале

 

На заявление о выделении государственной помощи бенефициар может получить отказ в том случае, если:

– в документах была указана недостоверная информация;

– бенефициар не имеет/утратил право на финансовую помощь государства.

Решение об отказе в государственной выплате молодым родителям не является окончательным и может быть обжаловано заявителем в суде или вышестоящем органе российского ПФ.

На что можно расходовать семейный капитал

 

Расходовать «живые» деньги после обналичивания сертификата на текущие потребности родителей, какими бы насущными они не были, не выйдет. Для этого лучше взять займ в Санкт-Петербурге, Москве или другом городе России.

Согласно законодательству, материальную помощь можно направить на:

– выплату задолженности по ипотеке;

– первый взнос при покупке жилья;

– строительство дачного/жилого дома;

– образование ребёнка;

– адаптацию ребёнка с ограниченными возможностями;

– ежемесячные выплаты на содержание детей до 3-х лет;

– формирование пенсионного обеспечения.

Сумма маткапитала ежегодно индексируется на процент инфляции, поэтому не стоит переживать, если вы не решили, что делать с сертификатом в первые месяцы.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам
    15.04.20
    Продажа предохранительных клапанов по ценам от производителя
    11.04.20
    ПокерДом на Андроид в 2020 году: преимущества софта и другие особенности программы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram