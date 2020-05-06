Материнский капитал: документы и нюансы оформления

Кому полагается матпомощь

Учитывая все изменения, касающиеся семейного (или материнского) капитала, получать государственную материальную помощь на ребёнка имеют право:

– гражданка России, родившая/усыновившая второго ребёнка в 2007-2019 годах, или родившая первенца с 1 января текущего года;

– гражданин России, усыновивший второго ребёнка в 2007-2019 годах, или первого ребёнка с 01 января текущего года;

– опекун (вне зависимости от гражданства), если женщина, имеющая право на дополнительную господдержку, лишена родительских прав;

– несовершеннолетний ребёнок, если оба родителя/усыновителя лишены родительских прав.

Куда подавать заявление

Чтобы оформить сертификат на дополнительную государственную помощь, необходимо подать заявление:

1. Онлайн:

– на электронном портале Государственных услуг (при наличии сканов всех необходимых документов и электронной цифровой подписи);

– на сайте Пенсионного фонда России.

2. Очно:

– в региональное отделение ПФ России по месту прописки/фактического жительства;

– в московские отделения «Мои документы» (представительства Госуслуг).

Перечень необходимых документов

Чтобы оформить материнский капитал, бенефициару кроме стандартного заявления необходимо предоставить инспектору перечень обязательных документов:

– гражданский паспорт РФ бенефициара;

– свидетельство о рождении/усыновлении ребёнка (детей);

– в случае, если родители являются гражданами разных стран или ребёнок родился не на территории России, – бумаги, подтверждающие гражданское подданство ребёнка (детей) РФ;

– если сертификат приходится оформлять доверителю бенефициара, то необходимо также представить документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие права.

Отказ в материнском капитале

На заявление о выделении государственной помощи бенефициар может получить отказ в том случае, если:

– в документах была указана недостоверная информация;

– бенефициар не имеет/утратил право на финансовую помощь государства.

Решение об отказе в государственной выплате молодым родителям не является окончательным и может быть обжаловано заявителем в суде или вышестоящем органе российского ПФ.

На что можно расходовать семейный капитал

Расходовать «живые» деньги после обналичивания сертификата на текущие потребности родителей, какими бы насущными они не были, не выйдет. Для этого лучше взять займ в Санкт-Петербурге, Москве или другом городе России.

Согласно законодательству, материальную помощь можно направить на:

– выплату задолженности по ипотеке;

– первый взнос при покупке жилья;

– строительство дачного/жилого дома;

– образование ребёнка;

– адаптацию ребёнка с ограниченными возможностями;

– ежемесячные выплаты на содержание детей до 3-х лет;

– формирование пенсионного обеспечения.

Сумма маткапитала ежегодно индексируется на процент инфляции, поэтому не стоит переживать, если вы не решили, что делать с сертификатом в первые месяцы.