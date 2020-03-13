«Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки

Вирус COVID-19 внёс коррективы в привычную жизнь. Изменились условия – поменялись приоритеты. Как во время карантина укрепить иммунитет и поддерживать хорошую физическую форму? Предлагаем лайфхаки от компании Yamaguchi.

10 000 шагов, не выходя из дома

Крепкий иммунитет и совершенная фигура – то, к чему все сейчас стремятся. Активные физические нагрузки повышают защитные силы организма, оказывают закаливающее воздействие и помогают противостоять большинству вирусных заболеваний. Кроме того, спортивная ходьба и бег улучшают работу сердца, дыхательной системы, пищеварения. Человек, который регулярно занимается спортом, становится более выносливым и энергичным.

Чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии, нужно проходить примерно семь-восемь километров в день. В условиях самоизоляции по вполне понятным причинам мы, наоборот, стали меньше двигаться. От такого образа жизни на талии могут появиться лишние сантиметры. С ультратонкой беговой дорожкой Yamaguchi вы легко выполните необходимую норму и сохраните здоровье.

К домашней пробежке под любимую музыку добавьте занятия на других современных тренажерах. Тренировка на виброплатформе Yamaguchi VibroPlate заменяет час занятий в зале. На ней можно выполнять простые упражнения и при этом достигать максимального результата. Сейчас важно не зависеть от внешних обстоятельств. Компания Yamaguchi предлагает собрать домашний фитнес-зал. Тогда вы сможете проводить эффективные кардио-, силовые тренировки и упражнения на растяжку регулярно.

Сделайте японский массаж

Американские учёные пришли к выводу, что 45-минутный сеанс массажа увеличивает количество лимфоцитов в крови – клеток, отвечающих за защитную функцию организма. Это значит, он буквально заставляет иммунитет работать в полную силу. При массировании ускоряется лимфоток, что способствует выведению из организма шлаков и токсинов. За счёт этого улучшается обмен веществ, питание клеток, повышается усвояемость витаминов и минералов.

Также специалисты советуют следить за эмоциональным иммунитетом. Излишняя тревожность ослабляет защитные силы. При сильном стрессе в организме выделяется гормон кортизол, который не только усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление, но и «подрывает» здоровье. Так что забудьте о плохом настроении. Настроиться на положительную волну также поможет массаж. Он снимет напряжение, восстановит, подарит чувство спокойствия, добавит приятных эмоций.

Благодаря японским разработкам и современным технологиям профессиональный массаж в условиях карантина можно делать дома. Массажное кресло Yamaguchi станет вашим личным мануальным терапевтом, которое заботливо проработает все участки тела, зарядив энергией и силой.

Задумайтесь, чем вы дышите

Сухой воздух в квартирах и домах способствует развитию болезнетворных бактерий и вирусов, что может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей. Специалисты советуют чаще открывать окна и делать в помещении влажную уборку. И, конечно, пользуйтесь новыми технологиями – приобретите воздухоочистители и увлажнители. Современное оборудование поможет укрепить иммунную систему.

Очиститель Yamaguchi качественно стерилизуют воздух. Многоуровневые системы фильтров задерживают вредные примеси, газы, мельчайшие частицы пыли, цветочную пыльцу, шерсть животных. Потому для аллергиков воздухоочиститель был и остается предметом первой необходимости. Но его возможности гораздо шире. Умный прибор способен уничтожать бактерии и опасные вирусы.

Очищать и увлажнять воздух необходимо для профилактики заболеваний горла, носа, бронхов и лёгких. Воздухоочистители и увлажнители Yamaguchi просты и удобны в использовании, прекрасно вписываются даже в самый оригинальный интерьер и создают благоприятный микроклимат дома. Представьте, как будто вы гуляете по красивому парку и дышите свежим воздухом.