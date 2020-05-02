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Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез

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Чтобы запечатлеть яркие моменты во время путешествия, не обязательно использовать дорогую action-камеру с кучей «наворотов». С этой задачей вполне справиться модель среднего или бюджетного ценового сегмента. Как выбрать качественную технику и какие гаджеты заслуживают внимания жителей Петербурга? Все детали – в сегодняшнем материале.

Нюансы выбора экшн-камеры

 

Эффектно снять катание на флайборде или прыжок с парашюта – задача для action-камеры. При впечатляющем разнообразии моделей оказывается непросто сделать выбор. Какие моменты необходимо учитывать?

– Компактность, лёгкость и возможность крепиться к штативу, шлему или одежде крайне важны.

– Отдавайте предпочтение гаджетам, которые умеют записывать видеоролики в разрешении Full HD (1920 × 1080) и выше.

– Чем шире углы обзора, тем больше объектов будут в поле зрения камеры. Оптимально – 120-170 градусов.

– Одним из главных качеств, влияющих на качество съёмки в движении, является стабилизация изображения. Без неё невозможно получить плавный видеоряд без рывков и искажений.

– Удары, падения, брызги – привычные условия для экстремальной съёмки. Поэтому лучше выбирать гаджеты с защитой от воды и пыли. Если она не предусмотрена, можно дополнительно приобрести специальный защитный бокс.

– Если вы планируете использовать камеру для онлайн-стриминга, отдавайте предпочтение моделям с беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Наличие HDMI-порта позволит выводить контент непосредственно с камеры на экран телевизора.

Рейтинг лучших экшн-камер

 

Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными action-камерами на рынке в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

Eken H9R

Простая в управлении экшн-камера Eken H9R умеет записывать видео в 4К-разрешении (3840 × 2160) с частотой 24 кадров в секунду. В формате 2K фреймрейт составляет 30 кадров в секунду, а при съёмке в Full HD – 60 кадров в секунду. Угол обзора составляет 170 градусов. Модель оснащена цветным экраном диагональю 2 дюйма для визирования в процессе съёмки и удобной настройки параметров видеозаписи. В комплекте идет пыле- и влагозащищенный бокс (IP68), позволяющий снимать на глубине до 30 м.

Xiaomi Yi Sport Basic Edition

Модель получила 16-мегапиксельный сенсор Sony, который позволяет записывать видео Full HD, а также делать фотографии с разрешением 4608 × 3456. Угол обзора – 155 градусов. Вес – 72 г. Корпус изготовлен из ABS-поликарбоната – материала, устойчивого к ударам, сколам и царапинам. Защита от воды и пыли не предусмотрена.

SJCAM SJ5000X Elite

Запись 4К-видео, широкие углы обзора (170 градусов), богатый комплект поставки (аквабокс, поворотная рамка, крепление на руль велосипеда и шлем, клипса на пояс) – основные преимущества экшн-камеры SJCAM SJ5000X Elite. В основе модели лежит 12,4-мегапиксельный сенсор от Sony, который обеспечивает качественный результат съёмки. Водонепроницаемый бокс позволяет снимать на глубине до 30 м. Гаджет можно использовать в качестве видеорегистратора.

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