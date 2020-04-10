Трансферные окна предложено перенести на межсезонье

В Международной федерации футбола опубликовали список рекомендаций для национальных футбольных лиг. Организация предлагает, в частности, перенести сроки открытия и закрытия трансферных окон. По мнению представителей ФИФА, целесообразно предусмотреть для трансферов даты в период между закрытием текущего сезона и началом следующего.

В опубликованных на официальном ресурсе документах сообщается также, что традиционно трансферные окна открываются в мае-июне и закрываются, как правило, в начале сентября. При этом конкретные даты определяют национальные федерации, акцентирует внимание betpromocodes. В сегодняшних условиях придерживаться таких сроков практически невозможно, поэтому ФИФА предложила альтернативный вариант.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин указал на необходимость завершить клубный сезон до 3 августа. Однако в пресс-центре организации отметили, что пока что окончательного решения ещё нет. Чеферин озвучил только один из возможных путей развития событий.

В конце марта УЕФА было решено отложить розыгрыш финальных состязаний Лиги Европы и Лиги чемпионов. Победители этих состязаний должны были определиться уже в конце мая.