Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака

В последнее время увеличилось число людей, имеющих онкологию. Злокачественные образования не всегда бывает легко обнаружить на первых стадиях, поэтому онкология Санкт-Петербурга всякими способами борется с этим. Разберёмся, какие признаки могут сигнализировать о том, что вам стоит обратиться к врачу.

Признаки начинающейся онкологии

Необязательно, чтобы все признаки говорили о наличии онкологического заболевания, но стоит быть внимательным и отслеживать их:

– любые вздутия, припухлости и узелки должны вызывать беспокойство. Особенно часто они образуются в области шеи, яичников у мужчин, молочных желез у женщин, в подмышечных впадинах;

– одышка, кашель, трудности при глотании;

– кровотечения;

– потеря веса. Это также может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы;

– постоянная усталость и нехватка энергии говорит о том, что силы организма куда-то растрачиваются;

– боли без видимых причин. Они могут быть хроническими или возникать периодически;

– трансформация родинок, изменение их цвета, формы, размеров, а также появление новых образований говорит о том, что в организме что-то происходит;

– изменения в грудных железах: размеров, формы, ощущений от прикосновения к ним;

– потеря аппетита, язвы и раны вокруг рта, постоянная изжога и прочие расстройства пищеварительной системы (тошнота, вздутие, рвота и т. д.), обильное потоотделение также могут свидетельствовать об угрозе онкологии.

Профилактика от рака

Это заболевание может быть причиной как внешних факторов, так и генетических. Среди внешних нужно отметить влияние болезнетворных организмов, ионизирующее излучение, канцерогены (мышьяк, асбест и т. д.). Полностью защитить себя от рака сложно, но можно минимизировать риски его появления, следуя рекомендациям врачей.

Одна из причин – курение. Табачный дым отрицательно влияет на дыхательную систему, все её органы, гортань. Попадая в организм, он влияет также на почки, мочевой пузырь, поджелудочную железу, простату и другие органы, поэтому стоит избегать курения и вдыхать воздух, наполненный табачным дымом. Другие вредные вещества также не стоит впускать в организм. Важно вести здоровый образ жизни, использовать в пищу только натуральные продукты. Рацион питания должен быть сбалансированным и полным.

Проходите профилактический осмотр регулярно, чтобы диагностировать любые заболевания на начальной стадии.