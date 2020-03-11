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Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам


© Фото: Instagram / @skyangel2o

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Это позволит посетить красивейшие острова, заехать в бухты, посетить винодельни и виноградники.

Если вы давно мечтаете отправиться в путешествие на борту белоснежной яхты, то самое время забронировать судно. Удобство и простоту оформления заявки гарантирует международный сервис Наутал, который предлагает большой выбор судов на любой вкус и бюджет.

Одно из направлений оказываемых услуг – прокат яхт в Барселоне. Этот город по праву пользуется популярностью среди туристов, которые могут посетить готический квартал, насладиться красотой местных парков. Посмотреть пряничные домики Гауди. Аренда яхты в Барселоне позволит посетить красивейшие острова, заехать в бухты, посетить винодельни и виноградники.

Воспользоваться услугами сервиса может каждый турист. Оформить бронь можно через интернет, потратив минимум времени. Доступные для проката судна представлены на одном сайте с подробным описанием, ценами и фотографиями. Регулярно проводятся акции, поэтому взять в прокат судно можно с хорошими скидками.

Как оформить бронь?

 

Бронирование яхты доступно через интернет. Вам нужно определиться с ключевыми вопросами:

– тип нужного судна;

– дата отправления;

– длительность путешествия;

– количество пассажиров и спальных мест;

– ценовой диапазон (цена в сутки).

Перед вами появится список актуальных предложений. Проходите на страницу описания. Если понравится вариант, можно оставить онлайн-заявку. Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму, указав контактные данные.

Менеджеры пришлют лучшее персональное предложение. Можно напрямую связаться с собственником яхты, чтобы уточнить интересующую вас информацию. После бронирования выбирайте авиабилеты, чтобы добраться к месту стоянки судна. После этого начнется одно из самых ярких и запоминающихся приключений в вашей жизни.

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