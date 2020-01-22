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Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия

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21 Февраля 2020, 10:42

Все объекты культурного наследия тщательно оберегаются государством. Даже после процедуры реставрации они должны оставаться такими, какими их задумал первоначальный создатель.

Здания, относящиеся к объектам культурного наследия, оберегаются государством. Они должны сохранять первоначальный облик даже после реставрации и восстановления. Поэтому, если возникает необходимость в реконструкции, воссоздании фундамента, фасада, крыши или других элементов памятников, компания, выполняющая работы, должна получить лицензию.

Выдачей данного документа занимается Министерство культуры РФ. Процесс оформления может быть длительным и сопряженным с бюрократическими проволочками. Избежать бесполезной потери времени, избавиться от необходимости самостоятельно подавать заявку или получить профессиональную консультацию возможно, обратившись в компанию «АЛЛЮР».

Кому и когда нужно получать лицензию

 

Лицензия на выполнение реставрационных и ремонтных работ на объектах культурного наследия выдается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, прошедшим проверку на соответствие установленным требованиям. Она не имеет ограничений по сроку действия. Для её получения необходимо оплатить государственную пошлину в размере 7 тыс. рублей. Процедура оформления может занять от 30 до 45 дней с даты подачи заявления и документов.

Имеют право оформить лицензию Минкульта новые компании и ранее основанные, но не задействованные в работах с памятниками культуры. Документ открывает перед ИП и предприятиями широкие возможности, включающие в себя:

– участие в государственных тендерах на реализацию крупных проектов;

– законное выполнение интересных заказов без риска получения штрафов или запрета на деятельность;

– внесение своей лепты в сохранение исторических и культурных памятников;

– улучшение репутации, повышение лояльности новых заказчиков.

Преимущества оформления лицензии под ключ

 

Переоформление и получение лицензии – хлопотный процесс. Руководителю компании нужно собрать внушительный пакет документов, пройти проверки комиссией. Неправильное заполнение бумаг чревато их возвратом и существенным затягиванием сроков. Это может негативно отразиться на деятельности компании, привести к срыву интересных сделок. Исключает вероятность возникновения подобных проблем профессиональное юридическое сопровождение. Благодаря ему участие в процедуре руководителя компании и его подчиненных минимизируется, снижается к нулю риск допущения ошибок.

Важно помнить, что для получения лицензии организация должна быть укомплектована штатом сотрудников. Оптимальное количество специалистов – от 3 до 6. К реставраторам предъявляются особые требования. Это наличие профессионального образования, опыт не менее 36 месяцев, аттестация согласно типу выполняемых работ.

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