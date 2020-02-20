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Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru

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Компания сотрудничает только с надёжными партнёрами и активно расширяет перечень доступных предложений.

Компания ООО «Незабываемый подарок» – это уникальный интернет-магазин, где можно купить подарочные сертификаты на развлечения – оригинальный и интересный презент для коллеги, друга, супруга или супруги. Фирма более 4 лет работает в Москве, сотрудничает с квест комнатами, спортивными клубами, игровыми центрами и другими подобными заведениями. Здесь можно приобрести необычный и тематический подарок на любое торжество: день рождения, юбилей, 23 февраля, 8 марта, корпоратив и пр.

Сертификаты в качестве подарка для активных и весёлых

 

Онлайн магазин специализируется на продаже оригинальных услуг, которые оставят только положительные впечатления и позволят приятно провести досуг. Подарочные сертификаты на развлечения – это отличный выбор для всех без исключений: взрослые и дети, мужчины и женщины, друзья и коллеги. Доступны варианты как для одного человека, так и для группы. В каталоге вы найдёте сертификаты на следующие услуги:

– полёт на вертолёте, истребителе, воздушном шаре или в аэротрубе;

– поездка на снегоходе, квадроцикле, багги, катере;

– прогулка на яхте;

– прыжок с парашютом;

– игровая сессия в пейнтбол или лазертаг;

– уроки выживания в дикой местности;

– участие в квестах;

– тренировки по футболу;

– курсы дайвинга;

– гонки на собачьих упряжках;

– прокат лимузина и поездка по городу.

Доступны сертификаты на развлечения разного уровня. Есть варианты для любителей лёгкой прогулки, решения загадок и головоломок. Или экстремальный отдых с полётами и быстрой ездой.

Разумеется, все услуги предоставляются проверенными организациями, у которых есть требуемые разрешения и высокий уровень квалификации персонала. Гарантируется безопасность клиенту, проводится полный инструктаж перед началом. Компания сотрудничает только с надёжными партнёрами и активно расширяет перечень доступных предложений.

Выгодные цены и доставка в любую точку города

 

В каталоге https://podarokservis.ru представлены сертификаты на развлечения под любой бюджет, тематику и на разное количество людей. Вы можете выбрать подарок для детей, взрослых и пенсионеров. Если затрудняетесь, то менеджеры помогут с выбором. Доставка сертификатов осуществляется курьером в любую точку города. Возможна отправка по почте. Оплата покупки при получении или в режиме онлайн на сайте удобным способом:

– интернет-банкинг;

– карты VISA и MASTERCARD;

– электронные кошельки QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги;

– платёжные сервисы PayPal, ROBO и пр.

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