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Будет ли усилено нападение сборной России на Евро-2020


© Фото: vk.com/a_dzyuba22

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Сейчас в сборной России активно используется только один центральный нападающий – Артём Дзюба.

Последнее время обозреватели и болельщики обратили внимание на то, что в сборной России активно используется только один центральный нападающий – Артём Дзюба. Он действительно эффективный и талантливый игрок.

Всё же специалисты отмечают, что для усиления команды следовало бы подкрепить нападение. Однако достойных кандидатур пока не видно, поэтому рассматриваются несколько вариантов. По сообщению alternativ, заявкой может стать Александр Соболев, недавно он перешёл из «Ростова» в «Спартак» и хорошо показал себя на новом месте.

Однако Станислав Черчесов не спешит с решением относительно Соболева, так как он понимает, что это отличный игрок штрафной и он привык к тому, что вся команда работает на него.

Ещё одна кандидатура – вернувшийся из Чехии в «Динамо» Николай Комличенко. Эксперты всё же скептически относятся к такому варианту, они считают, что Комличенко имеет хорошие перспективы, но пока ещё не готов к успешной игре в сборной.

Фёдор Смолов заключил контакт с испанской «Сельтой», это стало большим плюсом для него. Однако и он последние годы играл нестабильно, поэтому Черчесов не спешит включать его в состав нападения. Для него всё будет зависеть от того, как он будет забивать в Испании в предстоящих 16 матчах. Если он проявит себя с хорошей стороны, место в сборной России в нападении для него гарантировано.

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