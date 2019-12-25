Какие инструменты нужны для ремонта холодильников?

Холодильники – популярная бытовая техника, которая используется для сохранения свойств продуктов и готовых блюд. В продаже представлены разные модели холодильных установок, но все из них могут со временем ломаться. Причины поломки могут быть самыми разными начиная от сбоев в работе сети, заканчивая естественным износом отдельных комплектующих.

Если при работе техники обнаружены ошибки, то не стоит спешить с покупкой нового холодильника. Для начала нужно провести диагностику, чтобы установить причину поломки.

Для того, чтобы выполнить диагностику и ремонт холодильников, потребуется набор специальных инструментов, профессиональное оборудование. Часто для восстановления работоспособности необходимы:

– устройства для замера электроцепей агрегата (тестеры);

– измерители температуры;

– электронный искатель течи;

– вакуум-заправочные станции;

– сварочный пост.

Цифровой тестер используется для определения сопротивления обмоток компрессора. Также можно замерить электроцепи холодильника. Термометр цифрового типа отличается точностью измерений и быстрой работой. Он потребуется для измерения температуры в холодильнике и морозильной камере.

Оборудование выходит из строя в результате течи хладагента. Чтобы устранить дефект, нужно найти точное место утечки. Для этого потребуется электронный течеискатель, с помощью которого можно найти быстро даже микро утечки разных фреонов. В продаже представлен большой выбор моделей. При выборе обратите внимание на функционал. Удобны устройства с ручной настройкой чувствительности, гибким зондом для работы на труднодоступных участках трубопровода. Течеискатели электронного типа простые и удобные в применении.

Чтобы отремонтировать морозильные камеры и холодильники Индезит при появлении воздуха и влаги в трубопроводе, нужна вакуум-заправочная станция. С её помощью можно быстро удалить воду и воздух при капитальном ремонте холодильного агрегата.

В арсенале профессиональных мастеров есть также сварочные посты. Они предназначены для пайки трубопроводов агрегата. Эта операция выполняется, если при диагностике обнаружены утечки хладагента, образование конденсата. А также сварочный пост используется при замене компрессоров, фильтров-осушителей, клапанов и прочих комплектующих.

Использование профессиональных инструментов и оборудование позволит быстро устранить неполадки любой сложности, обеспечив бесперебойную работу установки на протяжении долгого времени.