Медицинский туризм из Санкт-Петербурга

Турецкая клиника Cosmedica, расположенная в Стамбуле, славится качеством оказания медицинских услуг. Чтобы обзавестись шевелюрой, сюда приезжают знаменитости и бизнесмены, которые могут себе позволить пройти эту процедуру в любой европейской клинике. Но они выбирают Стамбул, потому что именно эта клиника демонстрирует лучшие результаты пересадки волос. Например, в этом смог убедиться топ-модель Дани Риверо, ставший победителем Mister Continentes del Mundo 2014.

И такое качество неслучайно: доктор клиники Cosmedica – Акар. Он провл более 8000 успешных операций и постоянно стремится восстановить волосяной покров самым щадящим и действенным способом.

Поток пациентов из Санкт-Петербурга

Сейчас турецкая клиника часто принимает пациентов из России (в частности, из Санкт-Петербурга). Дела идут настолько успешно, что Cosmedica задумывается об открытии собственного офиса в городе на Неве.

Причины обращения российских пациентов в Cosmedica:

– демократичные цены;

– высококачественные процедуры;

– отличный медицинский сервис;

– гарантированный результат;

– современные методы лечения.

В клинике также работает русскоговорящий персонал, что делает взаимодействие пациента и доктора комфортным и результативным.

Ситуация с пересадкой волос в Турции

К сожалению, пересадка волос для множества дельцов стала прибыльным бизнесом. Поэтому из 300 стамбульских клиник, проводящих эту процедуру, лишь немногие оказывают по-настоящему качественные услуги. Например, только в каждой десятой больнице пересаживают волосы именно доктора, а не вчерашние санитары без высшего медицинского образования.

Чтобы избежать неприятностей и разочарования в результате, пользуйтесь услугами клиники, в которой:

– есть международная лицензия JCI, оценивающая учреждение по 600 стандартам;

– врачи – члены Международного общества восстановления волос (ISHRS);

– срок функционирования учреждения не менее года: ведь результат пересадки как раз и оценивается после 9-12 месяцев;

– выдаются письменные гарантии на приживаемость волос и долговечность результата;

– отсутствуют скрытые комиссии и доплаты.

Такие медицинские учреждения оправдывают ожидания пациента и демонстрируют отменные результаты пересадки волос. Однако подобным характеристикам соответствуют только немногие стамбульские клиники, включая Cosmedica.

Поэтому Cosmedica – это выбор, который не принесет разочарование.