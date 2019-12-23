Медицинский туризм из Санкт-Петербурга

Турецкая клиника Cosmedica, расположенная в Стамбуле, славится качеством оказания медицинских услуг. Чтобы обзавестись шевелюрой, сюда приезжают знаменитости и бизнесмены, которые могут себе позволить пройти эту процедуру в любой европейской клинике. Но они выбирают Стамбул, потому что именно эта клиника демонстрирует лучшие результаты пересадки волос. Например, в этом смог убедиться топ-модель Дани Риверо, ставший победителем Mister Continentes del Mundo 2014.
И такое качество неслучайно: доктор клиники Cosmedica – Акар. Он провл более 8000 успешных операций и постоянно стремится восстановить волосяной покров самым щадящим и действенным способом.
Поток пациентов из Санкт-Петербурга
Сейчас турецкая клиника часто принимает пациентов из России (в частности, из Санкт-Петербурга). Дела идут настолько успешно, что Cosmedica задумывается об открытии собственного офиса в городе на Неве.
Причины обращения российских пациентов в Cosmedica:
– демократичные цены;
– высококачественные процедуры;
– отличный медицинский сервис;
– гарантированный результат;
– современные методы лечения.
В клинике также работает русскоговорящий персонал, что делает взаимодействие пациента и доктора комфортным и результативным.
Ситуация с пересадкой волос в Турции
К сожалению, пересадка волос для множества дельцов стала прибыльным бизнесом. Поэтому из 300 стамбульских клиник, проводящих эту процедуру, лишь немногие оказывают по-настоящему качественные услуги. Например, только в каждой десятой больнице пересаживают волосы именно доктора, а не вчерашние санитары без высшего медицинского образования.
Чтобы избежать неприятностей и разочарования в результате, пользуйтесь услугами клиники, в которой:
– есть международная лицензия JCI, оценивающая учреждение по 600 стандартам;
– врачи – члены Международного общества восстановления волос (ISHRS);
– срок функционирования учреждения не менее года: ведь результат пересадки как раз и оценивается после 9-12 месяцев;
– выдаются письменные гарантии на приживаемость волос и долговечность результата;
– отсутствуют скрытые комиссии и доплаты.
Такие медицинские учреждения оправдывают ожидания пациента и демонстрируют отменные результаты пересадки волос. Однако подобным характеристикам соответствуют только немногие стамбульские клиники, включая Cosmedica.
Поэтому Cosmedica – это выбор, который не принесет разочарование.