Выгодные ставки АПЛ на сайте БК 1хБет Узбекистан

Разгар сезона английской Премьер-лиги не мог остаться незамеченным футбольными фанатами. На сайте БК 1хБет Узбекистан можно не только болеть за любимую команду, но и делать ставки. Тем более что страсти в борьбе за лучшие места в турнирной таблице не угасают. Пока результаты матчей выглядят следующим образом:

1. «Ливерпуль» – 46 баллов.

2. «Лестер Сити» – 38 баллов.

3. «Манчестер Сити» – 32 баллов.

4. «Челси» – 29 баллов.

Пока уверенно лидируют «красные», которые не собираются сбавлять обороты. Их последняя победа над «Борнмутом» со счетом 0:3 смогла создать еще больший отрыв в турнирной таблице. «Ливерпуль» уже сумел побить рекорд состязания, сумев провести беспроигрышную серию из 33 матчей. Юрген Клопп сумел создать работающую команду, несмотря на травмы некоторых игроков.

Наблюдать за игрой «Ливерпуля» можно, перейдя в раздел лайф спорт https://1-x-bet.com/live/. Здесь прогнозы можно делать без каких-либо ограничений.

Вторыми в таблице идёт «Лестер», который в последнем противостоянии выиграл у «Астон Виллы» со счетом 4:0. Лучшим игроком матча стал Варди, который пока лидирует по количеству забитых голов во всем турнире. «Лестер Сити» имеет все шансы догнать «красных», если сможет и дальше демонстрировать положительную динамику игры.

Беттерам же выгодно ставить на топ-3 сегодняшней турнирной таблицы на БК 1хБет Узбекистан. Эти же команды являются фаворитами многих экспертов. Тот же «Челси» пока не может похвастаться точной тактикой игры.

Выгодные 1хБет – ставки онлайн матчи по футболу

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