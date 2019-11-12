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Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник

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13 Декабря 2019, 11:20

Успех клиники зависит не только от квалификации стоматологов и возможностей применяемого ими оборудования. Профессиональные качества лечащего врача важны, но если пациент не может доверять ему на 100%, результат лечения будет другим. Основные причины недоверия к стоматологам — экономия клиник на всём подряд при высокой стоимости услуг и отношение к пациентам, как к банкоматам.

Желание быстро заработать на стоматологии, не думая о помощи людям, – основная причина их быстрого закрытия. Клиники, которые вовремя взяли нужный курс и повернулись к пациентам лицом, а не банковским терминалом, работают дольше. «Стоматология Комфорта» – одна из таких клиник. Первого пациента здесь вылечили ещё во времена СССР, главврач – консультант немецкой компании-производителя протезов, а все имплантологи и ортопеды успешно находят подход к любому пациенту.

30 лет опыта и заботы

 

«Стоматология Комфорта» открылась в 1988 году. С первых дней работы ей пришлось конкурировать с государственными учреждениями, в которых лечилась большая часть населения страны. Движение в верном направлении принесло свои результаты: клиника не только преодолела кризисы, но и превратилась в сеть из 5 филиалов, расположенных для удобства пациентов в разных районах Петербурга. Посмотреть их время работы и расположение, а также записаться на приём можно на сайте https://stomcomforta.ru

Квалификация врачей

 

Штат на конец 2019 года: 28 врачей с опытом работы от 7 до 35 лет. Стаж специалистов по имплантации варьируется от 10 до 16 лет.

В «Стоматологии Комфорта» работают врачи, которых не нужно заставлять учиться. Получение постдипломного образования – инициатива сотрудников, а не требование руководства. Клиника сотрудничает с экспертами из Испании, Италии и Польши, поэтому врачи обучаются преимущественно в этих странах. Также для подготовки специалистов используются учебные пособия главного врача «Стоматологии Комфорта» Антона Саханова.

Европейское оборудование

 

Стоматология не экономит на оборудовании и материалах, сотрудничает только с производителями напрямую. Отказ от услуг поставщиков-посредников уменьшает расходы и помогает снизить стоимость лечения. В клинике используются стоматологические установки Premier (Корея) и KaVo (Германия). Материалы для протезирования и имплантации закупаются у немецких, швейцарских и шведских производителей.

Контакты клиники

 

Сайт: www.stomcomforta.ru 

Адреса:

– ул. Гороховая, 25 (м. Сенная площадь)

– ул. Зины Портновой, 54 (м. Ленинский проспект)

– ул. Сикейроса, 11 к. 1 (м. Озерки)

– ул. Дыбенко, 27 к. 1 (м. Улица Дыбенко)

– пр. Авиаконструкторов, 4 к. 1 (м. Комендантский проспект)

Время работы: Пн-Вс с 09:00 до 21:00 без перерывов и выходных

Группы в соцсетях:

– ВКонтакте: vk.com/stomcomfort

– Facebook: facebook.com/Stomcomforta

– Instagram: @stomcomforta

– ОК: ok.ru/group/53984105660557

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