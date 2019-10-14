Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров

Не секрет, что семейные склоки и споры связаны с высокими психо-эмоциональными переживаниями для участвующих в таких спорах лиц. Но мало кто задумывается над тем, что такие же эмоциональные перегрузки испытывает специалист, работающий над решением таких семейных проблем, будь то юрист по семейным делам или психолог по семейным проблемам. Для обеих профессий характерно, что при решении семейных вопросов обратившихся к ним клиентов, им нередко приходится решать не профильные вопросы.

Так, психологу по семейным проблемам приходится выслушивать вопросы, связанные с юридическими аспектами семейной или постсемейной жизни, например, такими как: каким образом будет происходить раздел имущества между бывшими супругами, какой порядок общения будет с детьми, о правовом режиме их места проживания, алиментные обязательства и др. вопросы.

Юристу по семейным спорам, также приходится выслушивать непрофильные вопросы, касающиеся психологических и поведенческих аспектов в семейной жизни. Юристу нередко приходится брать на себя роль психолога и подбадривать или успокаивать своих клиентов, вселять надежду или уверенность в совершаемых супругами поступках в отношении друг друга или совместных детей, правильно ли поступают супруги в вопросах алиментов, общения с детьми, вопросах раздела совместно нажитого имущества и др.

При этом происходит смешение обязанностей и специалисты вынуждены исполнять не свойственную им работу, не имея достаточной квалификации и полных познаний в другой сфере, кроме своей. Также страдает и качество оказываемых услуг, когда юрист решает не свойственную ему задачу психологической реабилитации своего клиента, а психолог, выступая в роли юридического консультанта по семейным спорам.

Каждый должен заниматься своим делом. Каждый вопрос клиента, у которого имеются семейные проблемы, юридические и психологические, должен решаться квалифицировано и в комплексе. Применяя термин «в комплексе», что мы имеем в виду?

Мы имеем ввиду, что вопросы клиента, обратившегося с семейным спором к юристу либо психологу, уже содержат в себе психологические и юридические аспекты, что требует своего разрешения без разрыва друг от друга, поскольку клиент их не разделяет ввиду своего психоэмоционального состояния и незнания.

Нередко бывают случаи, когда клиент не знает как себя вести в ходе судебного слушания по делу о расторжении брака, о разделе имущества или споре о детях. И это не касается процессуальных тонкостей, а скорее способов и тактики поведения. Сомнения в том, что является правильным поведением в том или ином конкретном случае. Такие вопросы не способен решить единолично юрист по семейным спорам.

В нашей практики были случаи, когда у доверителя возникала необходимость в разрешении в суде вопроса об установлении порядка общения с ребенком, однако он не знал как себя при этом вести, как найти общий язык со своим собственным ребенком, согласится ли ребенок с предлагаемым графиком и порядком общения. В связи с этим вопрос о судебной защите был отложен на неопределенное время, так и не был разрешен.

Между тем, без решения подобных вопросов судебная перспектива требований родителя имеет мало шансов. Именно в таких случаях оправдано участие семейного психолога в процедуре разрешения юридических споров.

Исходя из вышеназванных соображений, наша коллегия разработала принципиально новый подход в квалифицированном разрешении юридических семейных споров.

Среди многообразия семейных споров, таких как:

расторжение брака

раздел совместно нажитого имущества супругов

взыскание алиментов на детей или супруги

определение порядка и времени общения с детьми

устранение препятствий в общении с детьми

определение места жительства детей

оспаривание отцовства

лишение или ограничение родительских прав

часто возникают стрессовые ситуации, психоэмоциональные напряжения, требующие вмешательства психолога.

В связи с этим, оказание юридических услуг по семейным спорам сопровождается услугами квалифицированного психолога. Услуги оказываются в комплексе при сочетании услуг семейного юриста с приёмом у семейного психолога, в ходе которого клиент получает ответы на все свои вопросы и определяет для себя необходимые пути разрешения возникших проблем.

Такой комплексный подход помогает клиентам решить множество возникших вопросов, получая услуги в одном месте, квалифицированно и комплексно.

Кроме того, в практике существует много случаев примирения между супругами, детьми и родителями. Такое примирение происходит в результате совместной работы нашего семейного юриста и семейного психолога и выражается в процессуальной форме в виде мирового соглашения.

Таким образом, благодаря такому комплексному подходу, имеется перспектива внесудебного способа разрешения семейных споров, которая проходит менее болезненно и затратно.

Зачастую, обращаясь к семейному юристу, клиент не может сформулировать свои пожелания и отобразить свои проблемы в правовом формате. Психолог по семейным проблемам, обладая специальными познаниями, помогает клиенту восстановить свое психоэмоциональное состояние и обрисовать свои проблемы, подготовить свои вопросы для семейного юриста. После такой работы психолога, клиенту проще формулировать необходимые для разрешения юриста задачи.

То есть психолог, выполняя свою часть работы, создает условия для благоприятной работы юриста по правовому урегулированию возникших семейных споров. В свою очередь это способствует повышению качества юридических услуг по семейным делам.

Мы полагаем, что в настоящее время, с учетом требований современных реалий, возникла необходимость оказания именно таких качественных услуг.

Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры»

А. Н. Шериев