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Продажа продукция DJI через авторизованный розничный магазин в Петербурге

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Купить продукцию марки по выгодным ценам с гарантией качества от производителя можно в авторизованном розничном магазине DJI, офис которого расположен в Охта Молл.

Компания DJI была основана 10 лет назад, когда воздушные съёмки посредством дрона были ещё совсем неразвитой сферой. Сегодня беспилотники используются повсеместно, поэтому в продаже представлен большой выбор устройств разных торговых марок. Несмотря на нарастающую конкуренцию в этом сегменте, продукция DJI по праву занимает лидирующие позиции. Это глобальный технологический бренд, который сегодня успешно развивается в нескольких направлениях.

Купить продукцию представленной торговой марки по выгодным ценам с гарантией качества от производителя можно в авторизованном розничном магазине https://djispb.ru/, офис которого расположен в Охта Молл. В ассортименте магазина представлены самые популярные товарные позиции как для любительского, таки для профессионального использования.

Для дополнительного удобства и экономии времени создан электронный каталог, посредством которого можно познакомиться с техническими новинками, сравнить характеристиками и подобрать оптимальный беспилотник с учётом сферы его дальнейшего использования.

Ассортимент продукции от компании DJI

 

Сегодня представленная компания работает сразу по нескольким направлениям:

  • квадрокоптеры для любительского использования;
  • мультикоптеры для профессионального использования;
  • контроллеры для беспилотников;
  • съёмочное оборудование для стабилизации и профессиональной кинематографии;
  • платформы-конструкторы для дронов.
 

В авторизованном магазине вы найдете популярную серию устройств для массового потребителя Mavic, в том числе и известные складные модели Mavic 2 Pro. Не меньшим спросом пользуется съёмочное оборудование. На все случаи жизни подойдёт ручной стабилизатор Osmo Mobile 3, который представляет собой портативный вариант, идеально подходящий для повседневного использования. С его помощью за несколько секунд можно сделать панорамное фото и видео, селфи и динамичные кадры.

Для профессиональных камер производитель предлагает ручные стабилизаторы серии Ronin SC, сочетающиеся в себе практичность, надёжность и высокие эксплуатационные характеристики.

С полным модельным рядом продукции, описанием каждой модели и ценами можно ознакомиться на сайте djispb.ru.

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