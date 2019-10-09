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Топ-5 взрывных новинок, представленных в автосалоне Франкфурта


© Фото: pixabay.com

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В этом году во франкфуртской выставке приняло участие намного меньше участников, чем было раньше. К примеру, из Италии на выставку приехали только Lamborghini, а Францию представляли Renault. Но и такой скромный состав не стал помехой для того, чтобы произвести фурор. Разберем рейтинг самых громких премьер этого года во Франкфурте по мнению экспертов салона Лайт Авто.

Внедорожник Land Rover Defender

 

Одна из самых значимых серийных новинок – британец Land Rover Defender, который теперь не имеет рамы, с несущим кузовом, двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской. На выбор покупателям предлагается бензиновый и дизельный мотор, а также автоматическая коробка передач и полный привод. Платформа у Лэнд Ровера D7x.

На рынок отправятся три вида автомобиля: трехдверный, пятидверный и огромный восьмиместный внедорожник. Также стоит отметить новый внешний вид авто, который вызывает массу противоречивых мнений у любителей Land Rover.

Обновленный Audi А5

 

Не менее долгожданная новинка была представлена концерном Ауди, а конкретно – семейство А5. В первую очередь стоит отметить внешний вид машины: мощная широкая радиаторная решетка, новый бампер, светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийная установка с тачскрином, системой можно управлять голосом. Коснулись изменения и мотора, который теперь имеет 190 лошадиных сил.

Новенький Mercedes-Benz GLE Coupe

 

Ещё одной громкой премьерой порадовал фанатов Mercedes-Benz. Пока ещё трудно сказать, было ли это полноценное обновление или все же смена поколения. Кроссовер стал намного длиннее и шире, выглядит очень презентабельно. Также увеличилась на два сантиметра колесная база, то есть автомобиль стал повыше. Увеличился объём багажника – хоть всего на пять литров, но мелочь приятная.  Появилась спортивная комплектация, где установлены соответствующие кресла и руль из кожи.

Выпускать дизельный Mercedes-Benz GLE Coupe на рынок планируется в двух вариациях: с мотором в 272 и 330 лошадиных сил. Для любителей спортивных машин Mercedes-Benz подготовили версию AMG GLE 53 Coupe с мотором 3,0 литра и мощностью 435 лошадиных сил.

BMW X6 Vantablack VBx2

 

Отличились BMW в текущем году тем, что представили миру версию всеми любимого Х6, окрашенного уникальной краской под названием Vantablack. «Фишка» такой покраски в том, что покрытие поглощает фактически весь падающий на автомобиль свет.

Раньше такая технология окрашивания применялась только в аэрокосмической сфере. Получается, что новенький Х6 стал первым в мире автомобилем, который выкрасили подобным образом. Всего 20 мл краски стоит около пятидесяти долларов. На окраску одного автомобиля уходит около 150 таких баночек (2-3 литра).

Volkswagen ID.3 — первый народный электромобиль

 

Эксперты уверены в том, что этот автомобиль станет первым массово используемым на дорогах. Изначально на рынок попадет модель, полного заряда которой хватит примерно на 420 километров. А максимальная скорость, которую сможет развить автомобиль, – 160 километров в час.

Несмотря на то, что во Франкфуртском автосалоне в 2019 году было представлено меньше производителей, без громких новинок не обошлось. Можно смело заявить, что ярмарка авто произвела фурор, и представленный топ-5 – это далеко не полный список достойных внимания моделей. Осталось только ждать, когда выдающиеся достижения мирового автопрома появятся на наших дорогах.

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