Топ-5 взрывных новинок, представленных в автосалоне Франкфурта

Внедорожник Land Rover Defender

Одна из самых значимых серийных новинок – британец Land Rover Defender, который теперь не имеет рамы, с несущим кузовом, двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской. На выбор покупателям предлагается бензиновый и дизельный мотор, а также автоматическая коробка передач и полный привод. Платформа у Лэнд Ровера D7x.

На рынок отправятся три вида автомобиля: трехдверный, пятидверный и огромный восьмиместный внедорожник. Также стоит отметить новый внешний вид авто, который вызывает массу противоречивых мнений у любителей Land Rover.

Обновленный Audi А5

Не менее долгожданная новинка была представлена концерном Ауди, а конкретно – семейство А5. В первую очередь стоит отметить внешний вид машины: мощная широкая радиаторная решетка, новый бампер, светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийная установка с тачскрином, системой можно управлять голосом. Коснулись изменения и мотора, который теперь имеет 190 лошадиных сил.

Новенький Mercedes-Benz GLE Coupe

Ещё одной громкой премьерой порадовал фанатов Mercedes-Benz. Пока ещё трудно сказать, было ли это полноценное обновление или все же смена поколения. Кроссовер стал намного длиннее и шире, выглядит очень презентабельно. Также увеличилась на два сантиметра колесная база, то есть автомобиль стал повыше. Увеличился объём багажника – хоть всего на пять литров, но мелочь приятная. Появилась спортивная комплектация, где установлены соответствующие кресла и руль из кожи.

Выпускать дизельный Mercedes-Benz GLE Coupe на рынок планируется в двух вариациях: с мотором в 272 и 330 лошадиных сил. Для любителей спортивных машин Mercedes-Benz подготовили версию AMG GLE 53 Coupe с мотором 3,0 литра и мощностью 435 лошадиных сил.

BMW X6 Vantablack VBx2

Отличились BMW в текущем году тем, что представили миру версию всеми любимого Х6, окрашенного уникальной краской под названием Vantablack. «Фишка» такой покраски в том, что покрытие поглощает фактически весь падающий на автомобиль свет.

Раньше такая технология окрашивания применялась только в аэрокосмической сфере. Получается, что новенький Х6 стал первым в мире автомобилем, который выкрасили подобным образом. Всего 20 мл краски стоит около пятидесяти долларов. На окраску одного автомобиля уходит около 150 таких баночек (2-3 литра).

Volkswagen ID.3 — первый народный электромобиль

Эксперты уверены в том, что этот автомобиль станет первым массово используемым на дорогах. Изначально на рынок попадет модель, полного заряда которой хватит примерно на 420 километров. А максимальная скорость, которую сможет развить автомобиль, – 160 километров в час.

Несмотря на то, что во Франкфуртском автосалоне в 2019 году было представлено меньше производителей, без громких новинок не обошлось. Можно смело заявить, что ярмарка авто произвела фурор, и представленный топ-5 – это далеко не полный список достойных внимания моделей. Осталось только ждать, когда выдающиеся достижения мирового автопрома появятся на наших дорогах.