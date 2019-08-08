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Как быстро получить кредит под залог недвижимости?

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05 Сентября 2019, 18:22

С финансовыми трудностями могут столкнуться как частные лица, так и индивидуальные предприниматели, организации любой формы собственности. Решением вопроса становится обращение за финансовой помощью.

Чаще всего заявки на получение кредита оформляются в банке. Назвать данную процедуру простой достаточно сложно. Чтобы получить необходимую сумму, нужно подготовить справки о доходах, найти поручителей. На одобрение заявки также придется потратить время.

Если вы хотите быстро получить кредит под залог недвижимости, то в Москве обратиться за помощью стоит в сообщество «Честные Кредиторы». Оно объединяет в себе компании, которые обладают финансовыми ресурсами. Участники сообщества ведут деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Они предоставляют деньги как населению, так и представителям малого и среднего бизнеса на выгодных условиях без справок, поручителей и утомительных одобрений.

Под залог какой недвижимости можно получить кредит?

 

Получить кредит быстро и на выгодных условиях можно, предоставив в качестве залога следующие типы недвижимости:

  • земельные участки;
  • квартиры;
  • гараж;
  • коммерческое помещение;
  • отдельные комнаты;
  • загородные дома;
  • дачи.

Оформить кредит могут только собственники недвижимости. Не придется тратить время на сбор и подготовку дополнительных документов. Максимальная сумма займа зависит от объекта, который предоставляется в залог. Определяется его рыночная цена. Сумма кредита составит не более 70% от итоговой стоимости. От суммы и срока займа зависит процентная ставка и ряд других показателей. Они определяются в каждом случае индивидуально после рассмотрения заявки.

На каких условиях предоставляется денежный займ?

 

Одно из преимуществ обращения в представленное сообщество – гарантия честной и прозрачной работы. Без дополнительных комиссий и расходов определяется процентная ставка. Затем она фиксируется в официальном договоре, на основании которого можно досрочно погасить кредит.

На рассмотрение заявки и её оформление может уйди не более одного дня. В сравнении с банковскими учреждениями это очень быстро, так как в этом случае ждать одобрения можно на протяжении нескольких недель. Банк вправе дать отрицательный ответ без объяснения причин. Обращение в сообщество «Честные Кредиторы» исключит подобные проблемы.

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