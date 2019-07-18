Пять сериалов, которые смотрят запоем

Очень странные дела

В городке Хокинс, который является довольно маленьким, исчез Уилл Байерс, которому исполнилось лишь 12 лет. При этом исчезновение произошло при загадочных обстоятельствах. Что-то разъяснить может лишь одна девочка – Оди. Она сбежала из лаборатории, которая была секретной. Оди обладает телепатическими способностями. Одновременно с поисками пропавшего мальчика раскрываются темные тайны правительства. Чем все это закончится? Трейлер к сериалу https://www.ivi.ru/watch/ochen-strannyie-dela/trailers доступен к просмотру.

Побег

Майкл Скофилд нападает на банк, причем делает это намеренно. Но здесь свой нюанс – он дожидается, когда приедет на место преступления полиция, а также не дает другу-адвокату защищать его. В итоге он попадает в тюрьму строгого режима. Здесь же сидит его брат Линкольн, которого осудили за убийство. Его ждет смертная казнь на электрическом стуле. Все доказывает, что Линкольн виноват, но Майкл верит брату, его невиновности. Парень собирается подготовить побег Линкольну, который живет в тюрьме последний месяц. В этом ему поможет главный козырь – Майкл раньше проектировал это здание тюрьмы... Чем долго рассказывать, лучше посмотреть трейлер: https://www.ivi.ru/watch/pobeg_2005-2009/trailers

Оранжевый – хит сезона

Пайпер Чепмен живет вполне счастливо, собирается выходить замуж. И вдруг на ее пути встречается ее разгульное прошлое. В юношестве она встречалась с Алексом, это была ее большая любовь. В то время его поймали с наркотиками, парень сдал всех людей, с которыми он был связан. Среди них оказалась и Пайпер. В тюрьме ее окружают разные персонажи с очень удивительными именами и судьбами. И среди них Алекс, из-за которого Пайпер здесь и находится. И вот этот парень из юности хочет возобновить бурный роман.

Карточный домик

Фрэнк Андервуд, который представляет Демократическую партию и является конгрессменом с амбициями, поддерживает Гарета Уокера. Последний баллотируется на пост президента США. Но за свою поддержку Фрэнк хочет место госсекретаря. Несмотря на успешность выборов, эту должность отдали другому человеку. И теперь перед Андервудом стоит одна цель – отомстить каждому человеку, который подставил его. Ему на помощь приходит супруга, которая отличается своей циничностью. Здесь зрителей ожидает интрига, кровь, насилие, шантаж и манипуляции разного рода.

Во все тяжкие

Уолтер Уайт работает в школе учителем химии. Его жизнь довольно серая и не очень интересная. И вот в один момент все рушится, когда Уолтер узнает о страшном диагнозе. Его единственный выход – отыскать источник заработка, чтобы после его смерти семья сумела выжить. И он готов на все для благополучия своей семьи. Ему на помощь приходит Джесси Пинкман, который помогает преподавателю попасть в наркобизнес. Для этого Уайт создает свой сорт метамфетамина. Он приобретает огромную популярность и обеспечивает двух приятелей множеством денег.