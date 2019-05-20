Верба Владимир Степанович – генеральный конструктор Российской Федерации, генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Вега», доктор технических наук, профессор, заведующий базовой кафедрой Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, член-корреспондент РАН, заместитель академика-секретаря РАН.

Биография

Владимир Степанович Верба родился 16 мая 1954 года в станице Брюховецкой Краснодарского края. Свой научный труд он начал в Таганроге – студентом, затем аспирантом Таганрогского государственного радиотехнического университета им. В. Д. Калмыкова. Окончив в 1978 году университет с квалификацией «радиоинженер», В.С. Верба остался работать в нем до 1992 года старшим научным сотрудником и старшим преподавателем. В Таганроге определилась сфера его научных интересов – управление сложными техническими системами, разработка и внедрение инновационной техники гражданского и военного назначения.

Уже в университете Владимир Верба проявил себя как руководитель, занимая выборную должность секретаря Комитета ВЛКСМ. В 2011 году Владимир Степанович признан почетным выпускником университета.

Десять лет с 1992 по 2002 год В.С. Верба посвятил коммерческой и управленческой деятельности, занимая должность члена Правления акционерного коммерческого банка «Петровский» и управляющего его Таганрогским филиалом и Южным региональным центром.

В 2002 году Владимир Верба получил должность, в которой соединились его научные и управленческие интересы – стал заместителем генерального директора по реструктуризации, корпоративному развитию и управлению ФГУП «Московского НИИ приборостроения». Владимир Степанович Верба принимал активное участие в образовании на базе ФГУП «МНИИП» акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», созданного в рамках реализации Постановления Правительства о реформировании Оборонно-промышленного комплекса России.

С 2003 года научная деятельность В.С. Вербы связана с концерном «Вега», головным предприятием госкорпорации «Ростех». В данный момент Владимир Верба занимает в концерне «Вега» должность генерального конструктора-первого заместителя генерального директора.

Вклад в развитие радиолокации

Концерн «Вега» стал той научно-производственной площадкой, на которой В.С. Верба смог внести максимальный вклад в развитие отечественной радиолокации. Под руководством Владимира Вербы концерн разрабатывает и производит радиолокационную технику воздушного, наземного и космического базирования, охватывая все ключевые задачи современной радиолокации.

А-50У

Концерн «Вега» провел модернизацию боевых самолетов А-50 до уровня А-50У, повысив в них дальность обнаружения летательных аппаратов и количество одновременно сопровождаемых целей. В новых самолетах введен сквозной канал цифровой обработки данных, модернизированы устройства связи.

А-100

Еще более совершенным аппаратом стал авиационный комплекс наведения и дозора А-100 «Премьер», созданный на базе самолетов Ил-76МД-90А. «Премьер» является аппаратом нового поколения. Он оснащен инновационной антенной системой и оборудованием, позволяющим отслеживать воздушные, наземные и морские объекты, а также наводить истребители и фронтовую авиацию на выбранные цели.

Благодаря созданию комплекса А-100 можно утверждать, что Россия заняла место среди мировых лидеров в разработке самолетов ДРЛО – дальнего радиолокационного обнаружения.

Подземная радиолокация

В.С. Верба отмечает, что обнаружение подземных объектов является уникальной задачей. Разрабатываемое оборудование позволяет фиксировать подземные озера и скрытые объекты с аппаратов воздушного базирования и обрабатывать полученную информацию на борту самолета.

Несомненно, эта разработка может быть интересна как военным ведомствам, так и крупному бизнесу в России.

«Открытое небо»

Для участия России в программе «Открытое небо» разработана система наблюдения, позволяющая получать точную информацию о наземных объектах независимо от метеоусловий. Эта разработка может быть легко адаптирована для гражданских задач, связанных со сложными погодными условиями.

В 2018 году В.С. Верба награжден премией РАН имени академика Расплетина за выдающиеся достижения в развитии радиолокации. Как отмечает Владимир Верба, премией отмечена вся его научная работа за 16 лет, в частности, цикл научных работ на тему развития инновационного межвидового многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

Ученый награжден рядом других премий и знаков отличия, среди которых ордена «Знак Почета» и «За военные заслуги», Национальная премия имени Петра Великого, Почетная грамота Правительства РФ, знак «Почетный радист».