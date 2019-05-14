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Профессия онколог

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20 Июня 2019, 16:58

Врач-онколог – специалист по диагностике и лечению злокачественных опухолей. Поражение может затрагивать практически любой орган, поэтому лечебными мероприятиями в случае онкологических заболеваний занимаются ЛОР-врачи, дерматологи, гинекологи, гематологи и др.

Диагностика злокачественной опухоли направлена на выявление конкретной локализации патологического процесса, вовлечения в него лимфоузлов, а также отдаленных органов. Значимую роль для определения лечебной тактики и прогноза играет и уточнение морфологической формы опухоли. Изучив совокупность полученных факторов, специалист сможет определить наиболее оптимальную лечебную тактику.

Методы диагностики

 

Поскольку данные объективного осмотра и лабораторной диагностики обычно неспецифичны, для уточнения патологии онколог в своей деятельности широко использует дополнительные методы, инструментальные и аппаратные. Помимо повсеместно распространенных рентген-диагностики, УЗИ, КТ, МРТ, исследований, проводимых с помощью эндоскопической техники, все более активно внедряются и такие методики, как:

  • Радиоизотопное и радионуклидное исследование;
  • Позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ;
  • Термография и др.
 

С их помощью удается определить более точную локализацию опухоли, обнаружить ее в случае малых размеров, что позволяет выбрать наиболее оптимальный метод лечения и повышает его эффективность.

Однако по-прежнему главным основанием для формирования лечебной тактики является гистологическое исследование, то есть изучение под микроскопом патологически измененного участка ткани. При необходимости идентификации опухоли на молекулярном, генетическом уровне проводится иммуногистохимическое исследование.

Методы лечения

 

Лечебная тактика может заключаться в:

  • удалении опухоли путем хирургического вмешательства;
  • применении химиопрепаратов;
  • лучевой терапии.
 

Нередко за основу принимается сочетанное воздействие. В последние годы все более востребованными становятся такие методики воздействия, как гормональная терапия, иммунотерапия.

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