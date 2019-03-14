В Петербурге – весенний бум на мытье окон

Весна пришла, весне дорогу! Пора наводить порядок в доме после зимы – убирать подальше теплые вещи, генералить квартиру и, конечно, мыть окна.

Как повелось в Петербурге мыть окна именно после зимы, и это правильно, рассказывает Алена Санникова, руководитель центра обучения клининговой компании «Домовёнок» в Петербурге.

За зиму окна с внешней стороны очень сильно загрязняются –разводы, пыль и другие прелести природы. Из-за этого в наши с вами квартиры солнечным лучам труднее пробиться. Мы рекомендуем в апреле-мае обязательно мыть окна. Так весна и лето придут в ваш дом раньше.

Какие услуги клининга самые востребованные весной в Петербурге?

Если смотреть на статистику в компании «Домовёнок», то, конечно, – мытье окон. Это прямо весенний бум уже много лет. Такое наблюдается и в других городах, но в Петербурге особенно. И наши специалисты по мытью окон, конечно, рады помочь!

Почему лучше обратиться за мытьем окон к профессионалам?

Во-первых, мытье окон – это опасно, особенно если вы живете не на первом этаже. Мойщики окон «Домовёнка» обязательно приходят со страховкой. Это важно: чистота чистотой, а безопасность превыше всего!

Во-вторых, профессиональный инвентарь и моющие средства. Если вы хотя бы раз заказывали мойку окон в клининговой компании, то представляете разницу результата после самостоятельного мытья и профессионального. Вам кажется, что вы сделали чисто, но можно еще чище, поверьте.

В-третьих, экономия времени. Посчитайте сколько вам понадобится времени на то, чтобы помыть все окна в квартире с двух сторон, подоконники, рамы, решетки, жалюзи, москитные сетки, а также балкон или лоджию. В большой квартире это может занять весь день. Я бы лучше потратила свой выходной на отдых с семьей и прогулку в парке, тем более весной.

Столько стоит мытье окон в клининговой компании и как определяется цена?

Во всех компаниях по-разному. Чаще всего по количеству окон и створок. У нас тоже было такое ценообразование, но это вызывало сложности: часто, когда специалист приезжал в квартиру на заказ, цена менялась из-за несоответствия того, что есть, тому, что говорил клиент. И клиенту неприятно, и нам неудобно.

Поэтому мы рассчитали среднее количество окон в квартире на разную площадь и теперь цена на мытье окон в «Домовёнке» определяется просто по площади вашей квартиры. Например, 40 кв. м – 1590 рублей. Балкон считается отдельно – 250 рублей/створка, жалюзи – 340, оконные решетки – 230.

На сайте «Домовёнка» есть удобный калькулятор расчета цены мойки окон – https://spb.domovenok.su/mite_okon просто выберите свою площадь и добавьте количество створок на балконе, если это требуется.