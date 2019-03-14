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Корпусная мебель в магазине Fcase.ru: ведущие бренды и конкурентоспособные цены

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11 Апреля 2019, 13:06

Покупаем и выбираем уникальную и недорогую корпусную мебель в магазине Fcase.ru. Преимущества и особенности заказа моделей.

Обширный ассортимент корпусной мебели в магазине Fcase.ru представляют ее непосредственные производители. В их число входят бренды, хорошо известные отечественному покупателю: «Стендмебель», «Волхова», «М-Сервис», «МСТ» и многие другие. Продукцию перечисленных компаний отличает сертифицированное качество, удачно подкрепленное ее приемлемой стоимостью.

Корпусная мебель – какие позиции открыты для выбора

 

Основными преимуществами корпусной мебели является то, что она дает возможность максимально экономить полезную жилую площадь без ущерба для уровня своей функциональности. Это достоинство характерно для всего ассортимента изделий, открывающегося покупателям в каталоге магазина:

– шкафы;

– комоды;

– модульные системы;

– тумбы.

Особого внимания в каталоге заслуживают модульные системы для гостиных. Современные тенденции мебельной отрасли в них грамотно объединены с предельной практичностью, максимальной функциональностью каждой детали. За счет этого покупатели получают самодостаточную обстановку для гостиной, дополнить которую останется лишь мягким гарнитуром.

Магазин корпусной мебели fcase.ru открывает заказчикам новый взгляд на прихожие и спальни. В каталоге они представлены в достаточно обширном ассортименте, но все варианты объединяют схожие черты – практичность, лаконичный дизайн, монохромное исполнение. Такая мебель сегодня на пике популярности, поскольку позволяет создавать комфортное жилое пространство, не перегруженное лишними деталями и акцентами.

Мебель в магазине Fcase.ru – все преимущества ее заказа

 

Приобретая мебель в каталоге магазина, покупатели получают качественные изделия в рамках имеющегося бюджета. Сделать заказ можно в любое время суток. Обработка заявок осуществляется в самые сжатые сроки, в случае необходимости клиенты всегда могут воспользоваться консультацией менеджеров магазина.

Гарантийные обязательства на различные виды мебельной продукции варьируют от года до двух лет. Замену изделий, их сервисное обслуживание выполняет производитель. Штат магазина Fcase.ru включает укомплектованную бригаду сборщиков мебели. При желании каждый из клиентов компании может воспользоваться их услугами в момент адресной доставки изделий. Для оплаты заказанной мебельной продукции предусмотрены два варианта – наличный и безналичный расчет банковской картой.

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