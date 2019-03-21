Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов

Компания «Пауэрз» из Великого Новгорода продолжает наращивать объемы поставок линзовых компенсаторов как на внутреннем, так и на внешних рынках. Реализуются не только входящие запросы заказчиков, но и принимается активное участие в тендерах.

Так, по части выигранных тендеров в текущем месяце реализован проект для Магнитогорского металлургического комбината. 4 двухлинзовых компенсатора ОСТ № 34-10-570-93 диаметром 600 мм, высокого давления 1,6 Мпа были спроектированы и доставлены заказчику на замену старого оборудования.

Еще один крупный проект по выигранному тендеру реализуется для Ачинского нефтеперерабатывающего завода. В рамках ремонта одного из участков предприятия для заказчика будут поставлены линзовые компенсаторы ОСТ. Начало данного проекта положено еще осень прошлого года, за это время конструкторским подразделением «Пауэрз» компенсаторы были полностью спроектированы, в настоящий момент ведутся работы по их производству. 12 двухлинзовых компенсаторов ОСТ № 34-10-570-33 и 4 четырехлинзовых компенсаторов ОСТ № 34-10-570-93 будут доставлены на склад заказчика в следующем месяце.

Ачинский НПЗ. Фото: «Пауэрз»

В марте отгружена партия линзовых компенсаторов ПГВУ разного размерного ряда на экспорт в Казахстан. Конструкторским подразделением «Пауэрз» был улучшен проект заказчика, спроектированы и подобраны материалы для нестандартных линзовых компенсаторов с увеличенной компенсирующей способностью.

Компания «Пауэрз» изготавливает компенсаторы не только для крупных промышленных предприятий, но также реализует небольшие заказы для частных лиц и различных общепромышленных предприятий.

Фото: «Пауэрз»

Эксперты компании индивидуально подходят к каждому заказчику, внимательно изучая особенности его производства и подбирая компенсаторы на основе практических и теоретических знаний. Как результат, компенсаторы линзового типа служат в течение долгого времени, даже при высоких эксплуатационных нагрузках.

Линзовые компенсаторы, произведенные «Пауэрз», проходят контроль качества и серию испытаний: на прочность, герметичность, растяжение и сжатие. Высокое качество продукции способно удовлетворить даже самые требовательные запросы.