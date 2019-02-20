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Авиадоставка опасных грузов


© Фото: kama-express.ru

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Лучшее подтверждение надежности компании – безупречно выполненные заказы.

Доставка опасных грузов – одна из востребованных услуг в сфере грузоперевозок. Справиться с этой задачей под силу не всем грузоперевозчикам, так как нужен опыт, профессиональные навыки, специальный транспорт.

Оперативную и максимально безопасную доставку грузов разного класса опасности гарантируется компания ООО «Кама Экспресс». Это грузоперевозчик с большим опытом работы, который оказывает комплексную помощь своим клиентам – крупным предприятиям и частным фирмам из различных регионов страны.

Лучшее подтверждение надежности компании – безупречно выполненные заказы. Кама Экспресс успешно справилась с транспортировкой партии нефти объемом 17 тыс. кг. Отправная точка – месторождение Татарстана у НПЗ ТатНефть город Альметьевск. Образцы нефти транспортировались в Штаты, где в последующем они использовались для тестирования технологии переработки.

Это не единственная успешная доставка опасных грузов. До отправки партии нефти 3 класса опасности в Америку компания доставляла нефтепродукты в эту же страну в объеме 2.7 тыс. кг 9 класса опасности. В каждом случае она продемонстрировала высокий уровень профессионализма, готовности оперативно решать любые проблемы, обеспечить сохранность и невредимость партии. Для соблюдения всех требований законодательства США транспортировка проводилась с использованием специально оборудованного грузового судна.

Почему стоит выбрать авиадоставку опасных грузов от ООО Кама Экспресс

 

Авиадоставка опасных грузов позволяет четко организовать работу, рассчитать точное время прибытия груза. Представленная услуга набирает все большую популярность. Став клиентами «Кама Экспресс», вы сможете по достоинству оценить ряд преимуществ:

  • сокращение временных потерь. Штат фирмы представлен специалистами разного профиля работы, которые оказывают услуги в комплексе. Заказчик не сталкивается с трудностями, которые ему приходится решать самому. Все организационные моменты берет на себя квалифицированный персонал;
  • обеспечение полной сохранности и невредимости отправления;
  • сокращение финансовых расходов;
  • оперативность прибытия груза в назначенную точку;
  • соблюдение установленных сроков. В каждом случае они обсуждаются индивидуально.

Исполнитель прикладывает все усилия, чтобы клиент избежал штрафных санкций, задержек по срокам и прочих малоприятных ситуаций.

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