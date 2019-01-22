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Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?

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12 Февраля 2019, 10:42

Появление новообразований является причиной незамедлительно обратиться к врачу. Далеко не всегда новообразования на коже являются лишь косметической проблемой. При отсутствии должного лечения они могут перерасти в более серьезные заболевания. Для постановки точного диагноза и удаления новообразований можно обратиться в клинику «Космос» в Петербурге.

При выборе методики удаления наиболее благоприятным вариантом будет лечение лазером. Поскольку удаление новообразований лазером происходит всего лишь за одну процедуру, и является абсолютно безопасным. Еще одной причиной выбрать именно эту процедуру является отсутствие повреждений на коже после удаления новообразования. Соответственно, после полного восстановления кожного покрова не может быть и речи о появлении шрамов и рубцов. Особенно удачным решением данная процедура будет в случае наличия новообразования на лице. Здесь важно сохранить эстетические вид, и при этом эффективно справиться с проблемой.

На данный момент доступна возможность удаления с помощью лазера различных новообразований. Это могут быть папилломы, родинки, кератомы, невусы. Перед проведением процедуры лазерного удаления необходимо изучить новообразование, и точно установить его природу. Для этого придется посетить клинику, и пройти обследование.

Обследование состоит всего лишь из нескольких этапов. Обычно для постановки точного диагноза необходим визуальный осмотр и проведение дерматоскопии. В отдельных случаях может понадобиться проведение биопсии. Придется дождаться завершения исследования и его результатов. При отсутствии воспалительных процессов, а также онкологических новообразований можно будет приступать к лазерному лечению.

Основная причина эффективности методики удаления лазером различных новообразований заключается в бескровности такой процедуры. Поскольку высокая температура лазера может регулироваться, и область воздействия минимальна, здоровая кожа не повреждается. Также благодаря температурному воздействию удается избежать появление ран. Вместо них на коже остается небольшая корочка, которая со временем сама исчезает.

Также данная процедура эффективна из-за минимального количества противопоказаний после ее проведения. Всего лишь не рекомендуется посещать баню и солярий в течение нескольких недель. Узнать подробнее о данном методе лечения можно на сайте клиники «Космос».

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