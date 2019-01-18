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Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?

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06 Февраля 2019, 15:33

Для покупателей, предпочитающих бренд Dauken, есть хорошая новость. Производитель скоро начинает выпуск линии новых моделей пылесосов: DW320 и DW870.

Как всегда, торговая марка порадует соотношением цены и качества. Модели получили лаконичный фирменный стиль.

Выполнены пылесосы в строгом черном цвете в комбинации с серебристым оттенком. На данный момент заказы осуществляются только по предпродаже. В скором времени новинка появится в интернет-магазине.

Достоинства Dauken

 

Бренд владеет следующими преимуществами:

  1. При производстве и тестировании используются передовые технологии и европейские стандарты качества.
  2. Компания недавно вышла на Российский рынок, но уже имеет широкий канал продаж в онлайн магазинах.
  3. Постпродажный сервис находится на высоком уровне.

На данный момент известны некоторые характеристики моделей, рассмотрим основные параметры и их возможности.

Характеристики DW870

 
  • Мощность аппарата составляет - 2000 Вт;
  • Работает от сети 220-240 Вт;
  • Уровень шума: 72 Дб;
  • Длина кабеля: 5 м;
  • Фильтр: Hepa;
  • Индикатор заполнения мешка для пыли;
  • ЖК-дисплей;
  • Объем пылесборника: 3 l;

Каждая функция имеет ряд особенностей и дополнительных возможностей, позволяющих существенно сэкономить время на уборке и получить наслаждение от процесса.

Мощность

 

Аппараты новой серии очень мощные. Функционируют по технологии FP-technology. Имеют 5 режимов, что дает возможность подобрать наиболее комфортный для уборки различных покрытий. Например, для ковролина необходима высокая мощность, а для уборки гладких поверхностей минимальная.

ЖК-дисплей

 

Пылесосы нового поколения оборудуются жидкокристаллическими дисплеями для того, чтобы пользователь мог задать настройку режима мощности. Всего пять режимов.

Объемный пылесборник

 

Еще больше! Модель DW870 оснащена 3 l объемом для пылесборника, а модель DW320 имеет 6 1. Емкий контейнер позволяет длительное время убирать и не очищать пылесос. Благодаря индикатору, встроенному в корпус, пользователь видит, когда заполнен контейнер.

Нера-Фильр

 

Пылесосы нового поколения оснащены трехуровневой системой фильтрации HEPА FILTRATION SYSTEM, удаляющей из проходящего воздуха через фильтры частицы пыли и бактерии. Для сравнения, после уборки старым пылесосом на поверхностях появляется пыль, раздражается слизистая, в которую попадает пыль. Пылесосы нового поколения лишены подобных проблем.

Система хранения насадок

 

Ничего проще нет, чем поменять насадку. Для этого нажимаем на кнопку, расположенную на крышке корпуса, и выбираем нужную насадку.

Стоит отметить, что пылесосы DW320 и DW870, практически, как близнецы, но некоторые отличия все же есть.

Характеристики DW320

 
  • мощность всасывания: 480 Вт;
  • потребляемая мощность: 2200 Вт;
  • уровень шума: 72 Дб;
  • длина кабеля: 5 м;
  • фильтр: HEPА;
  • встроен в корпус индикатор заполнения мешка для пыли;
  • ЖК-дисплей для выбора нужного режима мощности;
  • объем пылесборника: 6 l.
 

Источник: https://dauken.ru/floor-vacuum-cleaner/.

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