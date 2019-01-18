Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?

Для покупателей, предпочитающих бренд Dauken, есть хорошая новость. Производитель скоро начинает выпуск линии новых моделей пылесосов: DW320 и DW870.
Как всегда, торговая марка порадует соотношением цены и качества. Модели получили лаконичный фирменный стиль.
Выполнены пылесосы в строгом черном цвете в комбинации с серебристым оттенком. На данный момент заказы осуществляются только по предпродаже. В скором времени новинка появится в интернет-магазине.
Достоинства Dauken
Бренд владеет следующими преимуществами:
- При производстве и тестировании используются передовые технологии и европейские стандарты качества.
- Компания недавно вышла на Российский рынок, но уже имеет широкий канал продаж в онлайн магазинах.
- Постпродажный сервис находится на высоком уровне.
На данный момент известны некоторые характеристики моделей, рассмотрим основные параметры и их возможности.
Характеристики DW870
- Мощность аппарата составляет - 2000 Вт;
- Работает от сети 220-240 Вт;
- Уровень шума: 72 Дб;
- Длина кабеля: 5 м;
- Фильтр: Hepa;
- Индикатор заполнения мешка для пыли;
- ЖК-дисплей;
- Объем пылесборника: 3 l;
Каждая функция имеет ряд особенностей и дополнительных возможностей, позволяющих существенно сэкономить время на уборке и получить наслаждение от процесса.
Мощность
Аппараты новой серии очень мощные. Функционируют по технологии FP-technology. Имеют 5 режимов, что дает возможность подобрать наиболее комфортный для уборки различных покрытий. Например, для ковролина необходима высокая мощность, а для уборки гладких поверхностей минимальная.
ЖК-дисплей
Пылесосы нового поколения оборудуются жидкокристаллическими дисплеями для того, чтобы пользователь мог задать настройку режима мощности. Всего пять режимов.
Объемный пылесборник
Еще больше! Модель DW870 оснащена 3 l объемом для пылесборника, а модель DW320 имеет 6 1. Емкий контейнер позволяет длительное время убирать и не очищать пылесос. Благодаря индикатору, встроенному в корпус, пользователь видит, когда заполнен контейнер.
Нера-Фильр
Пылесосы нового поколения оснащены трехуровневой системой фильтрации HEPА FILTRATION SYSTEM, удаляющей из проходящего воздуха через фильтры частицы пыли и бактерии. Для сравнения, после уборки старым пылесосом на поверхностях появляется пыль, раздражается слизистая, в которую попадает пыль. Пылесосы нового поколения лишены подобных проблем.
Система хранения насадок
Ничего проще нет, чем поменять насадку. Для этого нажимаем на кнопку, расположенную на крышке корпуса, и выбираем нужную насадку.
Стоит отметить, что пылесосы DW320 и DW870, практически, как близнецы, но некоторые отличия все же есть.
Характеристики DW320
- мощность всасывания: 480 Вт;
- потребляемая мощность: 2200 Вт;
- уровень шума: 72 Дб;
- длина кабеля: 5 м;
- фильтр: HEPА;
- встроен в корпус индикатор заполнения мешка для пыли;
- ЖК-дисплей для выбора нужного режима мощности;
- объем пылесборника: 6 l.
Источник: https://dauken.ru/floor-vacuum-cleaner/.