  • 9 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 18:22 66.7379  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 18:22 76.9301  
Нефть($) 09.01.2019 60.24 +2.64
Нефть(p) 09.01.2019 3981.37 +180.28

Мясорубки Dauken

Темы дня

09 Января 2019, 11:12

Красивая и производительная мясорубка от компании Dauken является идеальным вариантом для многодетных семей. Такое устройство облегчит приготовление пищи и проработает достаточно длительное время. Одно из самых главных факторов, благодаря которому мясорубка FW2000 заслуживает особого внимания, является внешний вид устройства и современный дизайн, выполненный в стиле хай-тек.

Превосходство модели подчеркивается серебристыми металлическими линиями и классическим дизайном корпуса. Даже внешне мясорубка выглядит весьма надежно, что подчеркивает качество и прочность. Кроме того, компания предлагает гарантийный срок обслуживания, поскольку уверена в своих устройствах. Поэтому мясорубка FW3040, как и рассматриваемая сейчас модель от компании Dauken, станет незаменимым изделием на кухне, сэкономит время и позволит выполнять несколько задач одновременно.

Если вы сомневаетесь в такой работоспособности, то можете изучить отзывы в сети, кому еще доверять, как не другим покупателям. Если изучить инструкцию по эксплуатации, можно заметить, что техническое устройство предназначено для переработки различных продуктов питания и материалов. Аппарат отлично справится с объемами даже самой большой семьи, без потери качества. Специалисты не советуют использовать мясорубку в коммерческих целях, например, в кафе или в ресторанах.

Если вы сталкивались с оборудованием от этого бренда, то наверняка заметили, что все товары поставляются в красивой и изящной упаковке, которая выполняется из прочного картона. Внутри коробки вы найдете не только аппарат, но и инструкцию по применению, она поможет вам понять нюансы изделия и избежать возможных поломок, рисков. Корпус аппарата – это высокопрочный сплав, который защищает внутренний механизм от поломок, вибрации и давления. И даже несмотря на это, в компании действует программа постгарантийного сервиса, о чем больше подробной информации можно узнать на официальном сайте компании.

Чтобы запустить аппарат, достаточно изучить руководство и следовать простым рекомендациям от производителя. Приборная панель имеет несколько режимов и больше ничего лишнего. Специальная конструкция защищает устройство от вибрации во время работы, поэтому вам будет комфортно работать с мясорубкой Dauken. Загрузочный лоток также выполнен из прочного сплава, что облегчает эксплуатацию и хранение.

Камера, которая соединяется с горловиной, не портится со временем, а на корпусе предусмотрена удобная рукоять и специальный винт. Фирменные ножи для мясорубок производятся из закаленной стали методом ковки, что является одним из основных преимуществ мясорубок от этого бренда. Конечно, со временем вам все равно нужно будет неоднократно обновлять остроту, но затупление будет происходить значительно реже.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 катков Петербурга под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места в Северной столице, где можно покататься на коньках.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где попробовать мороженое с черным чесноком, суп из ягод и меренги, приготовленные в жидком азоте.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram