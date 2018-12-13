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Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью


© Фото: «Искусство быть собой 2.0»
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    Волонтерский проект «Искусство быть собой 2.0» реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

    В Санкт-Петербурге в культурно-образовательном пространстве Охта Lab прошел инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0», организованный волонтерами «Газпром нефти» и благотворительной общественной организацией «Перспективы». Волонтеры и молодые люди с особенностями в развитии из Психоневрологического интерната №3 в Петергофе представили совместно созданный спектакль «Искусственный канал» и электронную музыку.

    Фестиваль «Искусство быть собой 2.0» – один из способов интеграции людей с особенностями в развитии, в том числе проживающих в интернатах, в обычную жизнь. Подопечные благотворительной организации «Перспективы», молодые люди с особенностями развития, проживающие в ПНИ№3 в Петергофе, стали не только гостями, но и главными участниками программы.

    Фестиваль открылся показом инклюзивного спектакля «Искусственный канал». На одной сцене выступили артисты Арт-программы «Перспектив» – люди с тяжелой инвалидностью – и волонтеры «Газпром нефти». Режиссер спектакля – актриса, руководитель Арт-программы и одна из трех режиссеров международного проекта «Театр без границ» Елена Шифферс. С 2007 года проект «Театр без границ» создал и презентовал 4 спектакля, в которых на одной сцене играют профессиональные актеры, любители и люди с инвалидностью из трех стран – России, Швейцарии и Германии.

    Автором идеи спектакля «Искусственный канал» стал Ильгар, один из подопечных «Перспектив». Участники проекта показали зрителям, что искусство может быть мостом между совершенно разными людьми и каналом коммуникации человека с собой самим.

    «Для наших ребят это не первая театральная постановка. Но именно она особенно важна и уникальна. Ребята репетировали и выступали вместе с волонтерами. Это опыт преодоления барьера для всех, и это ценно. Для ребят из интерната важно знать, чувствовать, что о них помнят, что они не за пределами этого мира, а часть единого целого», – отметила Елена Шифферс.

    Помимо спектакля, гостей фестиваля ожидали DJ-сеты ребят из компьютерного класса «Перспектив». Там, с помощью специальных программ, молодые люди с инвалидностью записывают электронную музыку, и первый альбом уже был представлен на независимом немецком лейбле Spheredelic. Программу фестиваля дополнили мастер-классы по керамике и интерактивному рисованию, а также 3D-фотозона с воображаемыми планетами, созданная компанией Videofabrika.ru, по мотивам работ художников из ПНИ№3.

    Волонтерский проект «Искусство быть собой 2.0» реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» (www.rodnyegoroda.ru).

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