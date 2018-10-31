Основы экономии на производстве

Любое промышленное производство товаров нуждается в своевременном обеспечении технологиями и материалами, которые важны для выполнения поставленных задач. При этом важным фактором является и экономическая сторона вопроса, поскольку только она может способствовать развитию компании и получению дохода.

Как показывает практика, далеко не все руководители могут найти дополнительные источники дохода или сокращения издержек, которые вполне могли бы быть вложены в развитие самого производства. Это приводит к вымыванию оборотных средств и к упадку компании, что, в свою очередь, может привести и к банкротству.

Чтобы не допускать таких ситуаций, необходимо увидеть возможности даже в том, что с первого взгляда может показаться безуспешной затеей. К примеру, многие компании при осуществлении деятельности накапливают отходы, которые не просто не приносят прибыли, а порой могут приносить и дополнительные траты.

К таким отходам необходимо отнестись рачительно, ведь часть из них можно отправить на вторичную переработку и таким образом получить дополнительные деньги. Это особенно относится к металлам, так как востребованность этого материала на рынке очень высока. Если сегодня посмотреть на прайс-лист на прием металлов в Петербурге, то можно отметить, что он находится в постоянном движении вверх, что помогает рассчитывать на получение более высокого уровня материальных притоков.

Обращение и вывоз с металлолома

Для того, чтобы извлечь максимальную прибыль от вторичного металла, необходимо выполнить несколько первостепенных по важности условий. К ним относятся:

– сортировка металлов по типу и сплавам,

– подготовка по геометрическим и массовым показателям,

– организация централизованной доставки к месту приема,

– поиск оптимальных условий совершения сделки.

Можно отдельно коснуться вопроса доставки металлолома на пункт приёма. Дело в том, что при большом объёме материалов, а также возможности организации нормального подъезда транспортных средств доставка может быть осуществлена компанией скупщиком на бесплатной основе, что помогает сократить траты и повысить доходность мероприятий.