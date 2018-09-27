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Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать


© Фото: pixabay.com

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Рассказываем, как нужно ухаживать за крестовиной кардана, чтобы она не вышла из строя.

Если при наборе скорости вы ощущаете сильную вибрацию, появились резкие тяжелые стуки, скрипы, это свидетельствует о том, что у вашего квадроцикла неисправности с карданным валом. Скорее всего, дело в крестовине кардана – это наиболее вероятная причина поломки.

Хотя сама крестовина изготавливается из легированной стали, а ее иглы проходят дополнительную термообработку, от высоких нагрузок или механического удара может произойти деформация одного или нескольких стаканов, или просто появился высокий износ самой крестовины, что приводит к люфту. Вариант в этом случае только один – снимайте крестовину и устанавливайте новую. Ремонт можно охарактеризовать фразой «овчинка не стоит вычинки» – вряд ли вам удастся подобрать новые подшипники, к тому же, запрессовать их заново будет не так и просто. Гораздо проще заменить деталь новой и забыть о проблеме на долгий срок.

Выбор новой детали

 

Все просто, если есть доступ в интернет. Вам достаточно просто зайти на сайт Moto-USA, сообщить менеджеру модель своего квадроцикла и уже через несколько дней вы получите точно такую же, только новую крестовину кардана AllBalls со всеми необходимыми сертификатами и документами. Даже если у вас стояла другая крестовина, AllBalls будет лучшим вариантом, так как эта компания занимается именно производством запасных частей и комплектующих для квадроциклов, мотоциклов, снегоходов и другой мототехники. В этом случае вам не придется подкладывать шайбы, ставить крестовину в распор и так далее.

Если вы решили пойти более сложным путем, то необходимо сначала замерять чашку крестовины, и подбирать такую же. В случае, когда точно такого же размера нет, можно взять деталь немного меньше, но с разницей кратной двум – всегда можно использовать шайбы. Как видите, вас ожидают танцы с бубном и никакой гарантии того, что после замены крестовина отходит весь положенный срок.

Продлеваем ресурс

 

Даже такая качественная деталь как крестовина кардана AllBalls, может выйти из строя, если за ней не ухаживать должным образом. Уход достаточно прост и не требует больших усилий:

• Производите регулярный внешний осмотр на предмет наличия ржавчины и коррозии.

• Небольшая диагностика покажет наличие люфта и соответственно, предупредит о том, что у подшипников уже слишком высокий износ.

• Для автомобилей рекомендуется смазывать крестовину не реже, чем раз в 10 000 км специальной смазкой. Но так как квадроциклы эксплуатируются в более жестком режиме, делать это лучше минимум раз в сезон, а при активной эксплуатации – даже пару раз в сезон.

Оригинальные запчасти для мотоциклов «Moto-USA» https://moto-usa.ru/shop/cat-1/

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