Кенийский чай – подарок природы

Кения является одним из солиднейших производителей чая в Африке. Плантации чая здесь возникли в начале двадцатого столетия, и до настоящего времени это место продолжает занимать лидирующие позиции.
Культура создания чая была позаимствована у американцев – именно они заложили первую плантацию такого плана растительности в Лимуру. Некоторое время спустя население разбило плантации в других местах – преимущественно в горных регионах государства.
В середине прошлого века англичане планировали сделать это производство шире, но к тому времени Кения была объявлена республикой. Именно с тех пор создание чая стало ведущей отраслью экспорта.
Кенийский чай, который произрастает на высокогорных плантациях, заключает в себе энергию самой матушки-природы. В связи с тем, что он выращивается исключительно на плодотворных почвах под яркими лучами солнца и омывается ливнями, известны положительные качества влияния его на человеческий организм.
Среди наиболее значимых, на которые современные пользователи ориентируются, выбирая такой чай, стоит выделить такие, как:
- оказывает исключительно благотворное влияние на восстановление многочисленных клеток;
- позволяет организму обновляться, а также избавляться от шлаков;
- делает лучше процесс пищеварения, нейтрализуя кислотность;
- предоставляет возможность бороться с воздействием неблагоприятных факторов, благодаря тому, что здесь имеется внушительный перечень антиоксидантов;
- делает выше работоспособность, тонизирует и предлагает необыкновенную бодрость;
- насыщает организм микроэлементами, которые положительно влияют на человека.