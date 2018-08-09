Кенийский чай – подарок природы

Кения является одним из солиднейших производителей чая в Африке. Плантации чая здесь возникли в начале двадцатого столетия, и до настоящего времени это место продолжает занимать лидирующие позиции.

Культура создания чая была позаимствована у американцев – именно они заложили первую плантацию такого плана растительности в Лимуру. Некоторое время спустя население разбило плантации в других местах – преимущественно в горных регионах государства.

В середине прошлого века англичане планировали сделать это производство шире, но к тому времени Кения была объявлена республикой. Именно с тех пор создание чая стало ведущей отраслью экспорта.

Кенийский чай, который произрастает на высокогорных плантациях, заключает в себе энергию самой матушки-природы. В связи с тем, что он выращивается исключительно на плодотворных почвах под яркими лучами солнца и омывается ливнями, известны положительные качества влияния его на человеческий организм.

Среди наиболее значимых, на которые современные пользователи ориентируются, выбирая такой чай, стоит выделить такие, как: