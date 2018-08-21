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Интересные факты о Греции


© Фото: Instagram / @ksuhka

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На нашей планете много замечательных мест, которые хочется посетить, и Греция входит в их число.

Одним из самых лучших мест отдыха в Греции считается полуостров Халкидики. Береговая линия имеет интересные очертания, будто три пальца простираются в море. Их называют «Трезубцы Посейдона». Каждый небольшой полуостров имеет свое название. Западный – Кассандра, затем Ситония и Афон. Ситония и Кассандра являются популярными местами отдыха, а Афон известен монастырями и Святой горой.

Большая часть гостиниц находится на берегу Кассандры, которое омывают чистейшие воды Эгейского моря. Отели самые разнообразные, имеющие и шикарные гостиничные номера и небольшие уютные бунгало. Самыми известными и дорогими отелями являются Portes Beach, Pella Beach и Hanioti Palace. Из более скромных можно обратить внимание на уютные трехзвездочные отели: Sonia Village, Dionisos или Sousouras. Отели имеют оборудованные пляжи, пункты проката водных лыж и досок для серфинга, корты для игры в теннис.

Ситония – это элитное место, но и здесь без труда можно найти гостиницы с демократичными ценами. Если вам интересно «прикоснуться» к истории этой замечательной страны, то в гостиницах для вас организуют увлекательную экскурсию. Особо популярны экскурсии в Македонию круиз вокруг горы Афон. Все, кто приезжает в страну, так или иначе рассматривает чтобы приобрести недвижимость в Греции.

Конечно, каждый, кто приезжает в другую страну хочет привезти оттуда сувениры и подарки для себя и близких. Порадуйте себя шубой! В Кастории их выбор огромен, а цены буквально фабричные.

Греции принадлежит много островов, и отдых на них такой же привлекательный, как и на материке. Например, остров Родос. Во-первых, это один из самых красивых островов в Средиземном море. Во-вторых, на острове мягкий климат и великолепные природные пейзажи. В третьих, в античную эпоху Родос был культурным центром, что обуславливает наличие исторических памятников.
Фото: Instagram / @ksuhka
 

Родос – отличный выбор для семейного отдыха. Например, в курортном центре Филараки есть несколько хороших отелей разной ценовой категории. Но при этом сервис везде на самом высоком уровне. Пляжи курорта оборудованы всем необходимым для интересного времяпрепровождения. Если вы решите остаться в столице острова, то кроме отелей, вы можете поселиться в настоящих дворцах, которых здесь несколько. Вам остается лишь сделать выбор. Но в любом случае вас ждут чудесные пляжи, прозрачное море, прекрасная кухня и знаменитое греческое гостеприимство.

Отдыхая на Родосе вы будете иметь возможность увидеть Дворец Великих Магистров, античный Олимпийский стадион, античные дворцы. Вам покажут место, где когда-то находился Колосс Родосский. Вы побываете на горе Филеримос, где увидите руины храма Афины Паллады и старинные рыцарские церкви. Обязательно посетите Долину Бабочек! Это единственное место на Земле, где можно увидеть одновременно миллионы бабочек. Купить квартиру в Греции сегодня можно,  от 20 тыс. евро, поэтому спрос на жилье в этой стране будет только расти. Это значит, что и вы не прогадаете если решитесь на покупка жилья через нашу компанию Дисконт Хаус.

Надеемся, ваш отдых в Греции будет незабываемым!

Источник материала - http://discount-house.ru/

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