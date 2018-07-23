Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом

19 июля стало известно, что бывший генеральный директор компании-застройщика «Питер Констракшн» отправлен под домашний арест. Заключение его в следственный изолятор прокуратура не поддержала. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в частности, в двойных продажах на объекте. У арбитражного управляющего компании к Тимофею Позднякову также много вопросов.

«То, что правосудие рано или поздно настигает мошенников, – это прекрасно. Но такие решения не отвлекают нас от нашей главной цели – дом должен быть наконец достроен. Ни Кривцов, ни Поздняков не достроят наш дом. Конечно, их аресты – урок для остальных таких же мошенников. Но в итоге объект стоит и разрушается. Нам обещали, что его достроит ЛСР, а в итоге ЛСР всего лишь выполнит проектирование. Это большая часть работ, но кто и на какие деньги займется строительством?» – говорят представители инициативной группы дольщиков ЖК «Охта Модерн».

Галина Широкова, представитель инициативной группы дольщиков, переходя на черный юмор отмечает, что это дольщиков оставили без имущества и дома на 12 лет и что она надеется, что Поздняков под домашним арестом «начнет писать картины и стихи».

Дольщиков несколько удивила позиция городской прокуратуры, которая не поддержала ходатайство следствия о мере пресечения – заключении под стражу. «Ранее правоохранители ратовали за наказание всех деятелей от «Питер Констракшн», возбуждение уголовных дел в отношении всех сотрудников, причастных к двойным продажам и обману дольщиков. Доказательств в Главном следственном управлении достаточно для десятка уголовных дел», – недоумевают дольщики.

Сама мера пресечения – домашний арест – говорит о том, что, возможно, следственные органы не хотят повторить ошибку и допустить, чтобы Поздняков скрылся за границей, как ранее это сделал замешанный в двойных продажах на объекте Кривцов-старший, но и активного содействия следствию за Поздняковым замечено не было.

Несмотря на оживление следствия в деле ЖК «Охта Модерн» на объекте затишье. Обещания достроить объект до 2018 года превратились в обещания сделать к этому сроку проектные изыскания по цене, которая сильно отличается от рыночной. Между тем, дом медленно разрушается, зимой 2018 года в помещении паркинга замерзла вода, уровень которой доходил до двух метров.