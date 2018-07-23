  • 24 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.4331  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.9190  
Нефть($) 23.07.2018 72.93 0.14
Нефть(p) 23.07.2018 4546.68 -14.92

Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом


© Фото: vk.com/ohta_public

Темы дня

Дольщики известного в Петербурге долгостроя «Охта-Модерн» прокомментировали домашний арест генерального директора ООО «Питер Констракшн» Тимофея Позднякова.

19 июля стало известно, что бывший генеральный директор компании-застройщика «Питер Констракшн» отправлен под домашний арест. Заключение его в следственный изолятор прокуратура не поддержала. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в частности, в двойных продажах на объекте. У арбитражного управляющего компании к Тимофею Позднякову также много вопросов.

«То, что правосудие рано или поздно настигает мошенников, – это прекрасно. Но такие решения не отвлекают нас от нашей главной цели – дом должен быть наконец достроен. Ни Кривцов, ни Поздняков не достроят наш дом. Конечно, их аресты – урок для остальных таких же мошенников. Но в итоге объект стоит и разрушается. Нам обещали, что его достроит ЛСР, а в итоге ЛСР всего лишь выполнит проектирование. Это большая часть работ, но кто и на какие деньги займется строительством?» – говорят представители инициативной группы дольщиков ЖК «Охта Модерн».

Галина Широкова, представитель инициативной группы дольщиков, переходя на черный юмор отмечает, что это дольщиков оставили без имущества и дома на 12 лет и что она надеется, что Поздняков под домашним арестом «начнет писать картины и стихи».

Дольщиков несколько удивила позиция городской прокуратуры, которая не поддержала ходатайство следствия о мере пресечения – заключении под стражу. «Ранее правоохранители ратовали за наказание всех деятелей от «Питер Констракшн», возбуждение уголовных дел в отношении всех сотрудников, причастных к двойным продажам и обману дольщиков. Доказательств в Главном следственном управлении достаточно для десятка уголовных дел», – недоумевают дольщики.

Сама мера пресечения – домашний арест – говорит о том, что, возможно, следственные органы не хотят повторить ошибку и допустить, чтобы Поздняков скрылся за границей, как ранее это сделал замешанный в двойных продажах на объекте Кривцов-старший, но и активного содействия следствию за Поздняковым замечено не было.

Несмотря на оживление следствия в деле ЖК «Охта Модерн» на объекте затишье. Обещания достроить объект до 2018 года превратились в обещания сделать к этому сроку проектные изыскания по цене, которая сильно отличается от рыночной.  Между тем, дом медленно разрушается, зимой 2018 года в помещении паркинга замерзла вода, уровень которой доходил до двух метров.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Как Каспаров: топ-5 шахматных школ и клубов Петербурга

    Если вы потерялись в городской суете, сходите с ума от количества работы и мечтаете о покое, то вам точно нужны шахматы. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно сыграть в шахматы в Северной столице.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram